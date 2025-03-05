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Українські компоненти для FPV-дронів підкорюють ринок США: деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Українські компоненти для FPV-дронів підкорюють ринок США: деталі
Валерій Яковенко: Перші українські контролери для дронів у США
фото: Valerii Iakovenko/Facebook

Сотні тисяч польотних контролерів, систем керування та зв’язку створюють українські інженери

Український виробник комплектуючих для FPV «603700» постачатиме польотні контролери на ринок США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника компанії DroneUA Валерія Яковенка.

«Україна виробляє мільйони дронів – більше, ніж будь-хто у світі. Але це не лише про кількість, а й про технологічну локалізацію. Сотні тисяч польотних контролерів, систем керування та зв’язку – все це створюють українські інженери», – йдеться у заяві.

Українські компоненти для FPV-дронів підкорюють ринок США: деталі фото 1
фото: Valerii Iakovenko/Facebook

За словами Яковенка, нині контролери від українського виробника тестують у Північній Америці.

Українські компоненти для FPV-дронів підкорюють ринок США: деталі фото 2
фото: Valerii Iakovenko/Facebook

«603700 – це не просто площа нашої країни, а й назва одного з провідних українських виробників дронових компонентів. І вже сьогодні їхні рішення тестуються в Північній Америці. Незабаром вони будуть доступні через дилерську мережу. Україна – це кузня технологій для цивілізованого світу. Інновації у нашій ДНК, а експорт – ключ до економічного відновлення країни», – додав Яковенко.

До слова, Міністерство України оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Збройних сил України безпілотний авіаційний комплекс «Відьмак».

Також стало відомо, що цьогоріч Міністерство оборони України планує закупити FPV-дронів на понад 40 млрд грн. 

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Теги: США експорт Україна безпілотник

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