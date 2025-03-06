Друзі Путіна збираються купити найбільший родинний бізнес у Німеччині

Деякі члени родини Knauf, ймовірно, хотіли б продати свій бізнес в імперії Путіна багато років тому, але інші члени родини були проти. Зараз ведуться таємні переговори з путінськими олігархами

Німецький будівельний концерн Knauf може продати будівельні заводи у Росії братам Ротенбергам. Це загрожує бізнесу фірми США, оскільки олігархи перебувають під санкціями. Про це повідомляє «Главком» із посиланням журнал WirtschaftsWoche.

Knauf йде з Росії вже майже рік

Виробник будматеріалів Knauf оголосив про звільнення з Росії у квітні 2024 року. Це рішення було невдовзі після того, як на німецькому телебаченні показали сюжет, як продукція компанії, перш за все цемент, використовується при будівництві житлових будинків в окупованому Маріуполі. З того часу Knauf вже майже рік веде суворо конфіденційні переговори щодо продажу бізнесу.

Корпорація пропрацювала у Росії понад 30 років, побудувавши в країні 14 заводів будівельних і оздоблювальних матеріалів. Там працювало понад 5 тис. осіб. Видання пише, що у 2023 фінансовому році обсяг продажів Knauf у Росії склав 1,3 мільярда євро.

Німецький концерн Knauf: вибір між Росією та США

Компанією володіє 21 член сім'ї Кнауф – однієї з найбагатших у Німеччині. Її статки оцінюються в 10,5 млрд євро. За словами джерел, усередині сім'ї бізнес у Росії давно викликав суперечки. За його розвиток виступав 88-річний голова фірми Ніколаус Кнауф. Наразі він відійшов від оперативного управління. Але з 1990-х саме він послідовно розвивав зв'язки з Росією, до березня 2022 року був почесним консулом РФ у Німеччині та противником санкцій проти Москви. Як пише WirtschaftsWoche, Ніколаус Кнауф безпосередньо обговорював роботу фірми в Росії із Володимиром Путіним.

Видання з'ясувало, що низка членів родини Кнауф ще навесні 2022 року виступила за продаж активів у РФ через вторгнення в Україну. Деякі з них були стурбовані тим, що присутність у Росії може поставити під загрозу їхній найцінніший бізнес – у США. «Зважаючи на все, вони взяли гору», – пише видання, відзначаючи, що Knauf вже повідомила про продаж російського бізнесу американський санкційний орган OFAC – Управління з контролю за іноземними активами при Мінфіні США.

Бізнес Knauf у Росії можуть купити Ротенберги

Як пише журнал з посиланням на «переговорні кола», серед зацікавлених у покупці бізнесу Knauf – олігархи Борис та Аркадій Ротенберги, які особисто близькі до Путіна. Вони ведуть переговори про купівлю активів не безпосередньо, а через Газпромбанк, який виступить посередником в угоді.

Проте Ротенберги перебувають у списках санкцій ЄС, Великої Британії та США. Якщо OFAC доведе зв'язок родини Кнауф із російськими олігархами і вважатиме це порушенням санкцій, то може постраждати їхній американський бізнес, зазначає видання. Про цю загрозу попереджає та частина сім'ї Кнауф, яка проти співпраці з РФ. Однак інша частина сім'ї, навпаки, хоче зберегти ці зв'язки, закріпивши в договорі продажу право зворотного викупу на випадок, якщо невдовзі між Україною та Росією буде досягнуто миру.

Офіційно фірма Knauf не підтвердила та не спростувала ці дані. «Ми старанно працюємо над реалізацією відходу з Росії, про який ми оголосили минулого року» – сказав представник компанії. Він наголосив, що необхідні для цього кроки повинні залишатися конфіденційними. «Просимо вас зрозуміти, що ми не можемо коментувати це більш докладно. Звичайно, ми завжди дотримуємося закону та санкцій», – додав представник компанії.

Нагадаємо, Україна оголосила в розшук підсанкційних російських олігархів Аркадія та Ігоря Ротенбергів. Вони наближені до диктатора Володимира Путіна.