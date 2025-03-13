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Парламент Франції ухвалив резолюцію щодо арешту росактивів – чому це важливо

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Парламент Франції ухвалив резолюцію щодо арешту росактивів – чому це важливо
Ухваленню резолюції передували запеклі дискусії
фото: AP

Ідею не підтримали лише ультраліві

Національні збори Франції ухвалили резолюцію із закликом посилити підтримку України та заарештувати заморожені російські активи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Le Figaro.

Документ був ухвалений 288 голосами, причому ухваленню передували запеклі дискусії. Врешті-решт резолюцію підтримали депутати від партії президента Еммануеля Макрона «Відродження», соціалісти, «зелені», правоцентристські «Республіканці» та «Горизонти». Проти були представники ультралівої «Нескореної Франції» і комуністи. Ультраправе «Національне об’єднання» утрималось.

Резолюція має символічне значення, проте її прихильники сподіваються, що їухвалення допоможе їм вплинути на дії уряду, який виступає проти арешту російських активів. Взагалі, те, що питання російських активів піднімається, є «характерним знаком», зауважує Le Figaro. Важливим є і те, що резолюція закликає країни ЄС припинити імпорт російського газу.

Депутати також внесли до тексту резолюції поправку, що закликає ЄС «побудувати незалежну європейську оборону».

«Главком» писав, що Франція та Німеччина, які виступали проти повномасштабної конфіскації російських активів, вже обговорюють із Великою Британією та іншими країнами способи їхнього можливого використання.

Зауважимо, що також Франція і Велика Британія обговорюють створення міжнародної коаліції для підтримки України. До коаліції можуть бути залучені близько 40 країн.  

Раніше стало відомо, що Франція виступила проти демілітаризації України. Очільник французького оборонного відомства Себастьєн Лекорню наголосив, що ЗСУ залишаються «головною гарантією безпеки» для країни.

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Теги: Україна Європейський союз росія парламент Франція

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