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«Перевірити реакцію»: ISW розповіли, чому росіяни провели додаткові атаки у Донецькій області

Катерина Іванова
glavcom.ua
«Перевірити реакцію»: ISW розповіли, чому росіяни провели додаткові атаки у Донецькій області
ISW: Російська армія проводить посилені взводні механізовані атаки на схід від міста Часів Яр
фото з відкритих джерел

В ISW зазначали, що останніми днями російські війська зменшили темп атак на півночі Харківщини

Російські окупаційні війська здійснили чотири механізовані атаки на кількох оперативних напрямках у Донецькій області: вони не досягли значних успіхів, але, ймовірно, перевіряли реакцію України після боїв на Харківщині. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російська армія проводить посилені взводні механізовані атаки на схід від міста Часів Яр та села Новопокровське, а також приблизно ротні механізовані атаки біля Новомихайлівки (на південний захід від Донецька) і в Старомайорському (на південь від Великої Новосілки).

За результатами атак, війська агресора лише несуттєво просунулися на схід від Новопокровського та Старомайорського, і не реалізували підтверджених просувань біля Часів Яру або Новомихайлівки.

В ISW зазначали, що останніми днями російські війська зменшили темп атак і просування на півночі Харківської області та збільшили темп атак у напрямку Покровська. Причому ці російські механізовані атаки, – по одній на кожній з чотирьох нинішніх операційних осей Росії, – обмежені порівняно з попередніми механізованими атаками на початку або під час цілеспрямованих наступальних зусиль.

Аналітики Інституту припускають, що атаки 27 і 28 травня, ймовірно, мали на меті оцінити реакцію українських сил та їхню обороноздатність на Донецькому напрямку. Нещодавні російські наступальні дії на півночі Харківської області, ймовірно, мали на меті скористатися нестачею в України живої сили і техніки до того, як очікувана західна військова допомога прибуде на фронт, додають в ISW.

Російські війська, ймовірно, мали на меті перевірити чи є слабкі місця на лінії фронту в Донецькій області.

Нагадаємо, російська окупаційна армія обстрілює Вовчанськ з важких вогнеметних систем ТОС2 «Сонцепьок» термобаричними боєприпасами. Про це заявив речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин в етері телемаратону.

Як відомо, що Росія атакує Вовчанськ керованими авіаційними бомбами, так від початку доби зафіксовано шість таких ударів.

До слова, країна-агресорка минулого тижня залучила підрозділи африканського корпусу Міноборони РФ разом із регулярними силами та підрозділами «Шторм-Z» під час наступу на Вовчанськ. Африканський корпус Міноборони Росії, створений у грудні 2023 року, складається з більш ніж 2000 регулярних солдатів і офіцерів, а також досвідчених найманців, багато з яких раніше служили в угрупуванні «Вагнер».

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Теги: росія армія Міноборони РФ шторм фронт росіяни

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