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Китай поставив газовий ультиматум Росії – Financial Times

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Китай поставив газовий ультиматум Росії – Financial Times
Китай не хоче купувати у Росії газ за високими цінами
фото із відкритих джерел

Financial Times: Угода щодо російсько-китайського газопроводу зависла через вимоги Пекіна щодо ціни

Президент РФ Володимир Путін не зміг домовитися з головою КНР Сі Цзіньпіном щодо будівництва газопроводу «Сила Сибіру-2» під час свого нещодавнього візиту до Пекіна. Про це розповіли Financial Times знайомі з питанням джерела.

За їх словами, це сталося головним чином через вимогу Пекіна щодо ціни майбутніх постачань газу. Китай захотів купувати газ у Росії за внутрішніми російськими цінами, що «сильно субсидуються», що Москва вважала «необґрунтованим», стверджують співрозмовники  Financial Times.

Також Пекін дав зрозуміти, що має намір купувати лише невелику частину з 50 млрд кубометрів на рік, які Москва хоче постачати за «Силою Сибіру-2».

Через те, що переговори щодо газопроводу зайшли в глухий кут, у ще неопублікованому звіті одного великого російського банку, з яким ознайомилася Financial Times, газопровід було виключено з базового прогнозу для «Газпрому». Це призвело до зниження очікуваного прибутку експортної монополії майже на 15% у 2029 році, коли, згідно з розрахунками банку, газопровід мав бути запущений.

Росія вже постачає Китаю газ із суттєвими знижками. Так, згідно з макроекономічним прогнозом Мінекономрозвитку РФ, до 2027 року російський газ для Китаю коштуватиме на 28% дешевше, ніж для споживачів у Європі та Туреччині. Так, у 2024 році експортна ціна для китайського ринку становитиме $257 за 1000 куб. м проти $320,30 для європейського та турецького ринків. Однак у наступні три роки різниця почне зростати. 2025-го ціна для Китаю буде на рівні $243,7, а для Європи та Туреччини – $320,1, 2026-го – $233 і $320 відповідно, а 2027-го – $227,8 і $315,4.

У Китай Росія експортує газ трубопроводом «Сила Сибіру», максимальна проектна потужність якого – 38 млрд куб. м на рік. У 2023 році обсяг експорту газопроводом досяг 22,7 млрд куб. м. «Газпром» очікує виходу «Сили Сибіру» на повну експортну потужність до 2025 року. Також Росія пропонує Китаю побудувати газопровід «Сила Сибіру-2», яким газ із родовищ в Ямалі поставлятиметься на китайський ринок. Протяжність трубопроводу становитиме 3550 км, у тому числі 950 км мають пройти через територію Монголії.

До слова, за два роки повномасштабної війни норвезька компанія змогла практично повністю замінити «Газпром» у сфері поставок газу в Європу. 

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Теги: росія Газпром Китай путін ринок Москва переговори Сі Цзіньпін

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