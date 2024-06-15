Зеленський: На другому Саміті миру можна зафіксувати реальний кінець війни

Зеленський пояснив, що на першому саміті потрібно домовитися, у який спосіб співпрацюватимуть держави для досягнення миру

Росія не представлена на першому Саміті миру, оскільки не зацікавлена в припиненні війни

Президент України Володимир Зеленський закликав представників країн, які зібралися у Швейцарії на Глобальний саміт миру, скласти «план дій», щоб на другій зустрічі можна було зафіксувати кінець війни. Про це глава української держави заявив, виступаючи на першому пленарному засіданні Глобального саміту миру 15 червня.

Зеленський пояснив, що на першому саміті потрібно домовитися, у який спосіб співпрацюватимуть держави для досягнення миру.

«Ми повинні вирішувати разом, що означає справедливий мир для світу та яким чином він має бути досягнутий у справді тривалий спосіб. Статут ООН є основою для нас», – наголосив президент.

Коли план дії буде погоджений всіма, тоді його покажуть представникам Росії, щоб на другому саміті миру ми могли зафіксувати реальний кінець (!) війни, — Зеленський pic.twitter.com/LR9OdCfVQG — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 15, 2024

Він додав, що Росія не представлена на першому Саміті миру, оскільки не зацікавлена в припиненні війни. Натомість, за словами Зеленського, коли країни погодять «план дій» щодо закінчення війни, то його покажуть Росії.

«У такий спосіб, щоб на другому Саміті миру ми могли зафіксувати реальний кінець війни. Зараз ми починаємо цей шлях. Разом ми повинні довести, що об’єднаний світ є світом миру, світом, який знає, як діяти», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що 15−16 червня у Швейцарії відбудеться історичний Глобальний саміт миру, організований Україною. Очікується, що участь у ньому візьмуть лідери понад 100 країн світу, які об'єднаються, щоб знайти шляхи досягнення стійкого миру в Україні та за її межами. На саміт запрошені усі країни світу, окрім країни-агресорки Росії.

Раніше Швейцарія зафіксувала збільшення кількості кібератак та дезінформації напередодні Саміту миру.

До слова, у спільній заяві за підсумками Глобального саміту миру, організованого Україною, який відбудеться 15−16 червня у Швейцарії, не буде заклику до негайного виведення російських військ з території України.

Зазначимо, що російський диктатора Володимир Путін напередодні Глобального саміту миру озвучив нові умови миру. МЗС України вже відреагувало на ці заяви.