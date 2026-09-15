Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Києві вдруге за ранок оголошено повітряну тривогу

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
У Києві вдруге за ранок оголошено повітряну тривогу
колаж: glavcom.ua

Громадянам потрібно пройти в укриття

У Києві о 07:49 оголошено дронову небезпеку. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу російських БпЛА. 

В столиці оголошено жовтий рівень загрози. 

Тривоги у Києві
15 вересня 2026 року

🔴 Тривога 🟢 Відбій ⏰ Тривалість
1 05:24 06:03  39 хв. 
2 07:49    

Як тепер працюють тривоги у Києві

У Києві змінився порядок оповіщення про повітряні загрози. З 6 вересня 2026 року в столиці запрацювала система диференційованого оповіщення: замість одного універсального сигналу мешканці можуть отримувати повідомлення про конкретний тип небезпеки – дронову, масовану дронову, ракетну або ракетно-дронову.

Жовтий рівень – дронова небезпека

Оголошується, коли для столиці фіксується загроза застосування безпілотників. Сигнал попереджає про дронову небезпеку та рекомендує мешканцям перейти в укриття.

Червоний рівень – посилена повітряна загроза

Передбачає масовану дронову, ракетну або ракетно-дронову загрозу. Такий сигнал означає вищий рівень небезпеки та потребує перебування в укритті до офіційного відбою.

Що робити під час повітряної тривоги

Після оголошення сигналу повітряної тривоги необхідно якнайшвидше пройти до укриття. Якщо дістатися до нього неможливо, варто перейти в приміщення без вікон і скористатися правилом «двох стін».

Не слід залишатися біля вікон, на відкритій місцевості чи в автомобілі. Виходити з укриття рекомендується лише після офіційного повідомлення про відбій повітряної тривоги.

Карта повітряних тривог:

Стежити за актуальною ситуацією та сигналами повітряної тривоги можна на офіційній карті повітряних тривог України.

Мапа укриттів для населення міста Києва

У разі оголошення повітряної тривоги мешканцям Києва рекомендують перейти до найближчого укриття та залишатися там до сигналу відбою. Перелік доступних укриттів можна переглянути на офіційній мапі міста.

Де стежити за повідомленнями

Оперативну інформацію про повітряні тривоги та загрозу застосування російських засобів ураження повідомляють Повітряні сили ЗСУ, Київська міська військова адміністрація та місцева влада.

Окремо варто стежити за офіційними повідомленнями про роботу ППО, наслідки можливих атак та рекомендації для населення.

Нагадаємо, триває 1665-й день повномасштабної війни Росії проти України.

Читайте також:

Теги: дрон метро населення влада укриття місцева влада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нейромережі аналізують візуальну інформацію, виявляючи техніку та живу силу противника
Штучний інтелект допомагає ЗСУ нищити ворога: нові дрони здатні обходити захист окупантів
19 серпня, 14:56
Інцидент у Великій Британії стався приблизно в той самий період, коли у США зафіксували серію кібератак на об'єкти водопостачання
Іранські хакери на чотири дні зупинили електростанцію у Британії
23 серпня, 05:58
Су-33 є морською модифікацією винищувача Су-27
Українські дрони «вполювали» два винищувачі у Краснодарському краї
23 серпня, 15:08
Відсутність антен передачі даних підтвердила повністю автономний режим польоту дрона
Російський безпілотник зі штучним інтелектом убив трьох цивільних у Запоріжжі
25 серпня, 08:45
Російський ринок щодня недоотримує близько 35 тис. тонн бензину
У Нижньому Новгороді перед приїздом Путіна з'явився бензин
29 серпня, 04:55
Ворожі реактивні дрони атакували Житомир
Житомир: окупанти атакували реактивними дронами будівлю поліції
19 серпня, 16:40
Повітряна тривога у Києві тривала 42 хвилини
Повітряна тривога у Києві тривала 42 хвилини
28 серпня, 08:47
За оцінкою Каріса, зараз Росія перебуває у слабкому становищі, тому безпосередньої загрози нападу найближчим часом він не бачить
Президент Естонії озвучив терміни можливого нападу Росії
30 серпня, 15:59
Раніше цього літа масштабні збої вже фіксувалися в московських аеропортах
«Треба потерпіти»: Мінтранс РФ попередив про збої в аеропортах
3 вересня, 03:39

Події в Україні

Кравченко показав другу частину «плівок»: Кривоносу закидають земельну схему на $72 тис.
Кравченко показав другу частину «плівок»: Кривоносу закидають земельну схему на $72 тис.
У Києві вдруге за ранок оголошено повітряну тривогу
У Києві вдруге за ранок оголошено повітряну тривогу
Втрати ворога станом на 15 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 15 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Росія атакувала Київ дронами: є постраждалий та влучання в АЗС (оновлено)
Росія атакувала Київ дронами: є постраждалий та влучання в АЗС (оновлено)
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 вересня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 вересня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 15 вересня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 15 вересня 2026

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 вересня 2026
112K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль
81K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
64K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
51K
Чоловік Наталки Денисенко зізнався, чому є непридатним для служби в ЗСУ

Новини

Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
Вчора, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
13 вересня, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
13 вересня, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
12 вересня, 05:59
Українські регіони отримали від Литви 17 тонн енергообладнання
11 вересня, 14:56
Українські зброярі місяцями не отримують виплати через бюрократичні затримки в Раді
11 вересня, 14:41

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua