Дружина Бориса Джонсона повідомила про другу вагітність

У Бориса Джонсона і його дружини Керрі вже є син, який з'явився в кінці квітня 2020 року

Пара чекає появи дитини до католицького Різдва

Дружина прем'єр-міністра Велико Битанії Бориса Джонсона Керрі розповіла, що чекає на другу дитину. Відповідний пост опублікований в її закритому Instagram-акаунті, повідомляє ABC News.

Пара чекає появи дитини до католицького Різдва.

Керрі також зізналася, що на початку цього року у неї стався викидень. Дружина британського прем'єра пояснила, що вирішила поділитися цією новиною, щоб допомогти іншим жінкам, які пережили втрату дитини.

«Я щаслива знову бути вагітною, але в той же час мені дуже хвилююче. Тема пологів може бути дуже болючою для багатьох людей, особливо з огляду на той факт, що, судячи з таким платформ, як Instagram, здається, що все в житті завжди йде добре. Я розмовляла з людьми, які пережили таку втрату, і це допомогло мені», - наводить видання її слова.

У Бориса Джонсона і його дружини Керрі вже є син, який з'явився в кінці квітня 2020 року. Хлопчика назвали на честь двох лікарів, які врятували життя британському прем'єру.