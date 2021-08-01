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    Дружина Бориса Джонсона повідомила про другу вагітність

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    У Бориса Джонсона і його дружини Керрі вже є син, який з'явився в кінці квітня 2020 року - Дружина Бориса Джонсона повідомила про другу вагітність
    У Бориса Джонсона і його дружини Керрі вже є син, який з'явився в кінці квітня 2020 року
    Фото: The Associated Press

    Пара чекає появи дитини до католицького Різдва

    Дружина прем'єр-міністра Велико Битанії Бориса Джонсона Керрі розповіла, що чекає на другу дитину. Відповідний пост опублікований в її закритому Instagram-акаунті, повідомляє ABC News.

    Пара чекає появи дитини до католицького Різдва.

    Керрі також зізналася, що на початку цього року у неї стався викидень. Дружина британського прем'єра пояснила, що вирішила поділитися цією новиною, щоб допомогти іншим жінкам, які пережили втрату дитини.

    «Я щаслива знову бути вагітною, але в той же час мені дуже хвилююче. Тема пологів може бути дуже болючою для багатьох людей, особливо з огляду на той факт, що, судячи з таким платформ, як Instagram, здається, що все в житті завжди йде добре. Я розмовляла з людьми, які пережили таку втрату, і це допомогло мені», - наводить видання її слова.

    У Бориса Джонсона і його дружини Керрі вже є син, який з'явився в кінці квітня 2020 року. Хлопчика назвали на честь двох лікарів, які врятували життя британському прем'єру.

    Теги: дружина Instagram час
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    Дружина Бориса Джонсона повідомила про другу вагітність