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    Дуров пообіцяв «за прикладом предків» боротися за Telegram до кінця

    Засновник Telegram нагадує, що вимоги ФСБ про надання ключів є антиконституційними
    Засновник месенджера Telegram Павло Дуров назвав спроби блокувати сервіс на території Росії антиконституційними і пообіцяв боротися за нього до переможного кінця. Про це Дуров написав на своїй сторінці у соцмережі «ВКонтакте». «Незалежно від цього ми продовжимо боротьбу за Telegram в Росії. Історія наших предків вчить битися до
    • Сьогодні, 14:05
    • Розсилка
    Павло Дуров
    Павло Дуров

    Засновник Telegram нагадує, що вимоги ФСБ про надання ключів є антиконституційними

    Засновник месенджера Telegram Павло Дуров назвав спроби блокувати сервіс на території Росії антиконституційними і пообіцяв боротися за нього до переможного кінця. Про це Дуров написав на своїй сторінці у соцмережі «ВКонтакте».

    «Незалежно від цього ми продовжимо боротьбу за Telegram в Росії. Історія наших предків вчить битися до переможного кінця», - заявив він.

    «Якби ФСБ обмежилася запитом інформації про декількох терористів, то її вимога вписувалася б в рамки Конституції. Однак мова йде про передачу універсальних ключів шифрування з метою подальшого безконтрольного доступу до листування необмеженого кола осіб. A це пряме порушення 23-ї статті Конституції про право кожного на таємницю листування», - додав Дуров.

    Раніше повідомлялося, що у Москві відбувся мітинг на підтримку месенджера Telegram. Підтримати акцію на проспект Сахарова прийшли понад 10 тисяч осіб.

    Джерело: РБК

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