У Кремлі розпочалися чвари через провал плану «взяття Києва» – Данілов

Російські війська будуть переформатовуватись, тому що їм не вдалося швидко захопити нашу країну

У військово-політичному керівництві Росії почалися з'ясовування стосунків через плани взяти Київ за три дні, які провалились. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

«Зараз триває з'ясування стосунків всередині військово-політичного керівництва російської федерації. Зараз там доволі напружена ситуація, всі доводять, що не вони винні в тому, що за три дні не взяли Київ... Зараз там звільнення частини генералів, а іншу частину наші Збройні Сили звільняють вантажем «200». На нас це ніяк не впливає», – сказав Данілов.

Він додав, що російські війська будуть переформатовуватись, тому що їм не вдалося швидко захопити нашу країну, але це не значить, що загроза зникла і вони склали руки і підняли білий прапор.

«Ми чітко усвідомлюємо, що перемога буде за нами, бо люди світла завжди перемагають, а ми і є люди світла», – наголосив Данілов.