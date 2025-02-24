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Ейфелеву вежу підсвітили кольорами прапору України (відео)

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Ейфелеву вежу підсвітили кольорами прапору України (відео)
Ілюмінацію увімкнули у присутності представників української громади
скріншот з відео

Також на знак підтримки України підсвітили будівлі Міністерства Європи та закордонних справ, Ради Європи, мерій багатьох французьких міст

У понеділок, 24 лютого, до річниці вторгнення РФ в Україну Ейфелеву вежу підсвітили жовто-блакитними кольорами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на соціальні мережі.

Відомо, що ілюмінацію на знак підтримки України увімкнули у присутності французьких депутатів, представників дипломатичного корпусу та представників української громади.

Крім того, у кольорах прапору України підсвітили будівлі Міністерства Європи та закордонних справ, Ради Європи, мерій багатьох французьких міст.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що бої за Гостомель і Мощун зірвали план Росії щодо швидкого захоплення Києва, вплинувши на подальший розвиток воєнної операції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Буданова в інтерв'ю «Укрінформу».

«Серцем плану була висадка тактичного повітряного десанту посадковим способом на смузі в Гостомелі. І літаки були в повітрі. Це всім відомі факти. Але врешті-решт ми зруйнували ці плани разом із підрозділами Нацгвардії, які були там у пункті постійної дислокації, приймали перші бої. І врешті-решт зробили умови, за яких росіяни так і не змогли посадити туди жодного літака», – сказав Буданов, зазначивши, що другим був Мощун, і якби упав Мощун, росіяни б зайшли до Києва.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов ще за три місяці до початку повномасштабного вторгнення, в листопаді 2021 року, точно прогнозував шляхи наступу та послідовність дій ворога.

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Теги: Франція Париж Україна Ейфелева вежа відео

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