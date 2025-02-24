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Буданов повідомив, що завадило Росії взяти «Київ за три дні»

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Буданов повідомив, що завадило Росії взяти «Київ за три дні»
Значущою подією під час війни Буданов називає бої в Ірпені
фото: glavcom.ua

Буданов: Серцем плану була висадка тактичного повітряного десанту посадковим способом на смузі в Гостомелі

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що бої за Гостомель і Мощун зірвали план Росії щодо швидкого захоплення Києва, вплинувши на подальший розвиток воєнної операції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Буданова в інтерв'ю «Укрінформу».

«Серцем плану була висадка тактичного повітряного десанту посадковим способом на смузі в Гостомелі. І літаки були в повітрі. Це всім відомі факти. Але врешті-решт ми зруйнували ці плани разом із підрозділами Нацгвардії, які були там у пункті постійної дислокації, приймали перші бої. І врешті-решт зробили умови, за яких росіяни так і не змогли посадити туди жодного літака», – сказав Буданов, зазначивши, що другим був Мощун, і якби упав Мощун, росіяни б зайшли до Києва.

Також, за словами начальника ГУР, бої в Ірпені були ще однією значущою подією, які частково розділили угруповання росіян і після цього почався їх відступ.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов ще за три місяці до початку повномасштабного вторгнення, в листопаді 2021 року, точно прогнозував шляхи наступу та послідовність дій ворога.

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Теги: Кирило Буданов ГУР розвідка путін війна росія Київщина Україна

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