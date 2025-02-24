Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Буданов назвав напрямки російського повномасштабного вторгнення за три місяці до його початку

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Буданов назвав напрямки російського повномасштабного вторгнення за три місяці до його початку
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Начальник розвідки Буданов не помилився у прогнозі, що вторгнення станеться у «січні-лютому 2022 року»

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов ще за три місяці до початку повномасштабного вторгнення, в листопаді 2012 року, точно прогнозував шляхи наступу та послідовність дій ворога. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на представника ГУР Андрій Юсов.

«21 листопада 2021 року в інтерв'ю Говарду Альтману для американського видання Military Times Кирило Буданов заявив, що російські війська підуть на Київ через Чорнобильську зону та радіоактивний Рудий Ліс, на півдні основні удари спрямують на Херсон та Маріуполь, а десант росіян спробує висадитися в Одесі. У своїй аналітиці генерал Буданов описав не лише напрямки імовірного удару противника, кількість задіяних агресором сил, а й послідовність дій ворога: спочатку – авіаційні та ракетні удари, далі – артобстріли, просування танків, десанти на сході, спроби блискавично захопити Одесу та Маріуполь, атака через Білорусь, щоб створити загрозу Київщині та Чернігівщині», – повідомив Юсов.

За його словами, визначити точну дату початку повномасштабної агресії було надзвичайно важко, в Кремлі її постійно корегували, втім Кирило Буданов не помилився в публічному прогнозі, що це станеться у «січні-лютому 2022 року».

«Йшлось, однак, не лише про публічні прогнози. Розвідувальні дані про зростання російської загрози, які отримували в ГУР МО України, фактично збігались з даними розвідок держав-партнерів. Відповідні оцінки від української розвідки отримували усі передбачені законодавством споживачі цієї інформації.

Наприклад, 12 лютого 2022 року на виїзному засіданні РНБО в Харкові представники ГУР МО України знову проінформували про загрозу широкомасштабного нападу росії - по всій лінії кордону, а також з білоруської території», – констатував представник ГУР.

Читайте також:

Теги: окупанти ЗСУ війна Кирило Буданов 24 лютого

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія встановила дроновий рекорд
Росія встановила дроновий рекорд
Вчора, 22:40
На застосунок «Тривога!» очікують зміни. Інтерв’ю з розробником Степаном Танасійчуком
На застосунок «Тривога!» очікують зміни. Інтерв’ю з розробником Степаном Танасійчуком інтерв’ю
24 сiчня, 21:00
Філіп Антосяк воював у складі підрозділу ударних безпілотників у 25-й повітрянодесантній бригаді
У Києві попрощалися з 19-річним добровольцем з Польщі, який загинув на війні
30 сiчня, 22:38
Підполковник ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБр – Максим Жорін
Заступник командира третьої штурмової відреагував на створення корпусної системи у ЗСУ
3 лютого, 23:46
Марина Порошенко підставила плече чоловіку: намагається скасувати арешт майна у судах
Квартири, маєток у Козині, десятки компаній і 42 картини. Дружина Порошенка рятує майно у Верховному суді
6 лютого, 08:50
Президент Франції Емманюель Макрон
Макрон зробив заяву щодо відправки військ в Україну
19 лютого, 01:16
«Вистоїмо», – написав Буданов, звертаючись до народу України
Буданов після резонансних заяв Трампа звернувся до українців
19 лютого, 09:46
Бельгія передасть F-16 Україні щонайменше через рік
Бельгія щонайменше на рік відклала поставку Україні F-16: причина
21 лютого, 15:27
Зеленський готовий піти у відставку заради миру
Зеленський готовий піти у відставку заради миру
Вчора, 16:43

Події в Україні

Галущенко повідомив, скільки масованих атак по енергетиці за три роки здійснила РФ
Галущенко повідомив, скільки масованих атак по енергетиці за три роки здійснила РФ
У Києві розпочалася зустріч Зеленського та іноземних гостей із представниками ЗМІ – трансляція
У Києві розпочалася зустріч Зеленського та іноземних гостей із представниками ЗМІ – трансляція
Буданов назвав напрямки російського повномасштабного вторгнення за три місяці до його початку
Буданов назвав напрямки російського повномасштабного вторгнення за три місяці до його початку
Річниця повномасштабної війни. Шлях Третьої штурмової Білецького
Річниця повномасштабної війни. Шлях Третьої штурмової Білецького
Єврокомісія планує інтегрувати енергоринок України в європейський: названо терміни
Єврокомісія планує інтегрувати енергоринок України в європейський: названо терміни
Зросла кількість поранених внаслідок удару окупантів по селу на Харківщині
Зросла кількість поранених внаслідок удару окупантів по селу на Харківщині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
171K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 лютого: ситуація на фронті
61K
Американці вивішують біля своїх будинків чорні прапори: що це означає
59K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 лютого 2025
24K
Масниця 2025: коли святкуємо, історія і традиції свята, заборони та прикмети
9148
Масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала майже пів години
7737
У Києві перекрито низку вулиць, станція «Майдан Незалежності» працює з обмеженнями

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:13
24 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
23 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
22 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 лютого, 00:05
Бербок пригрозила США після останніх заяв щодо України
21 лютого, 23:47
Атака Трампа на Зеленського. Американський генерал дав надію українцям
21 лютого, 20:24

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua