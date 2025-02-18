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Франція вдруге за тиждень ініціює екстрену зустріч лідерів ЄС

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Франція вдруге за тиждень ініціює екстрену зустріч лідерів ЄС
17 лютого відбувся екстрений саміт в Парижі, ініційований президентом Франції Еммануелем Макроном
фото: Reuters

На другу зустріч було запрошено більше представників 

Франція вдруге за три дні ініціює екстрену зустріч лідерів ЄС щодо України та європейської безпеки. Про це повідомляє Reuters.

Саміт запланований вже на завтра, 19 лютого. До участі вже було запрошено більше країн: Норвегія, Канада, країни Балтії, Чехія, Греція, Фінляндія, Румунія, Швеція та Бельгія.

Ініціатива Макрона з'явилася у відповідь на заяву спеціального посланника Трампа про те, що США не розглядають Європу як учасника переговорного процесу щодо завершення війни.

До слова, перша зустріч європейських лідерів у Парижі, не минулася без скандалу. Три країни, які не отримали запрошення на захід, висловили своє незадоволення з цього приводу.

Так, у чеському уряді обурилися ігноруванням своєї країни, попри те, що «вона, окрім Польщі, найближча до війни, керує однією з найефективніших систем постачання зброї і має найбільшу кількість біженців з розрахунку на населення». 

Президентка Словенії Наташа Пірц Мусар вбачає в неотриманні запрошення до Парижа «неправильний сигнал, що навіть у Європі до країн не ставляться однаково, що не відповідає духу європейської інтеграції і не є тією Європою, яка викликає повагу і є гідним партнером для США». 

Найбільш стримано до відсутності своєї делегації поставилися у Румунії, де радник президента з питань оборони Крістіан Дяконеску висловив жаль щодо небажання інших лідерів відзначити зусилля його країни.

Нагадаємо, європейські країни сперечалися щодо відправки військ в Україну на нараді у Парижі, спрямованій на досягнення консенсусу щодо того, як відповісти на мирні переговори президента США Дональда Трампа з Росією. Коли лідери зібралися на саміт 17 лютого вдень, Німеччина, Італія, Польща та Іспанія висловили небажання відправляти миротворчі сили в охоплену війною Україну.

Зустріч, яка, як сподівалася Франція, допоможе європейським країнам у збільшенні витрат на оборону, була організована президентом Еммануелем Макроном. У ній взяли участь лідери шести інших країн ЄС, Великої Британії та офіційні особи НАТО та ЄС. Макрон і Трамп спілкувалися до і після паризького саміту.

До слова, Європа планує відправити до України від 25 до 30 тис. військових, які «будуть готові до демонстрації сили» в разі повторного нападу росіян. Найбільше у європейському контингенті може бути французів

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Теги: Швеція переговори радник населення Норвегія Іспанія Фінляндія Італія Румунія Бельгія Франція Чехія Греція Європа саміт Канада Німеччина Польща запрошення

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