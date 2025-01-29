Франція розглядає можливість відправки військ до Гренландії

Барро не вірить у те, що США вторгнуться до Гренландії

Американський лідер дедалі більше зосереджується на претензіях на величезний арктичний острів і не виключає застосування військової сили

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що його країна обговорила з Данією можливість введення військ до Гренландії у відповідь на неодноразові погрози президента США Дональда Трампа анексувати данську територію. Про це повідомляє Politico.

Так, в інтерв'ю французькій радіостанції Sud Radio глава дипломатії зазначив, що Франція «почала обговорювати розгортання військ з Данією», але це не було бажанням Данії продовжувати реалізацію цієї ідеї.

Коментарі Барро пролунали в той час, коли прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен здійснювала своє швидкісне турне європейськими столицями, щоб заручитися підтримкою союзників у протистоянні з Трампом.

Як наголошують журналісти, американський лідер дедалі більше зосереджується на претензіях на величезний арктичний острів і не виключає застосування військової сили або економічного примусу.

Очільник МЗС також розповів, що під час зустрічі міністрів закордонних справ Європейського Союзу в Брюсселі в понеділок його колеги висловили дуже сильну підтримку Копенгагену і були готові розглянути питання відправки військ, якщо це буде необхідно.

Проте, за його словами, він не вірить у те, що США вторгнуться до Гренландії.

«Цього не станеться, люди не вторгаються на території ЄС», – підкреслив Барро.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати мають придбати Гренландію з метою забезпечення «міжнародної безпеки». Він наголосив, що цей крок пов’язаний із загрозами з боку Росії та Китаю.

Раніше обраний президент США Дональд Трамп висловлював бажання придбати острів та встановити над ним контроль, і він «одержимий» цією ідеєю. Раніше Трамп опублікував карту США із двома новими територіями. Обраний президент США Дональд Трамп опублікував у соцмережі Truth Social карту Сполучених Штатів із «приєднаними» Канадою та Гренландією. При цьому на зображенні відзначено лише дві столиці – Вашингтон та гренландське місто Нуук.

Республіканці в Конгресі США підготували законопроєкт, що дозволяє обраному президенту США Дональду Трампу одразу після вступу на посаду розпочати переговори щодо купівлі Гренландії.

Однак прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен у телефонній розмові з обраним президентом США Дональдом Трампом заявила, що Гренландія сама прийматиме рішення про свою незалежність.

До слова, якщо обраний президент США Дональд Трамп все ж таки візьме під контроль Гренландію, на острів можуть зайти великі компанії з видобутку корисних копалин та палива. Розробка надр острова може ввести планету у вир незворотної зміни клімату.