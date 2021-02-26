Ексгенпрокурор Словаччини потрапив під санкції США за корупцію

Глава Держдепу повідомив, що під санкції США потрапив Якуб Трнка, син ексгенпрокурора

Держдепартамент США оголосив про введення візових санкцій проти колишнього генпрокурора Словаччини Доброслава Трнки та його сина » за причетність до «значної корупції».

Про це йдеться в офіційній заяві глави зовнішньополітичного відомства США Ентоні Блінкена.

«Під час офіційного перебування на посаді генпрокурора Словаччини Трнка був причетний до корупційних дій, які підривали верховенство права й віру словацької громадськості в урядові демократичні інститути, посадових осіб і суспільні процеси»,– зазначив держсекретар США.

Крім того, глава Держдепу повідомив, що під санкції США потрапив Якуб Трнка, син ексгенпрокурора. Відтепер цим особам відмовлено в праві в'їзду на територію Сполучених Штатів.

«Державний департамент і надалі використовуватиме повноваження, щоб сприяти притягненню до відповідальності корупціонерів у цьому регіоні та в усьому світі», – підкреслив Блінкен.

Як повідомлялося, на початку року Доброслав Трнка був затриманий Національним кримінальним агентством Словацької Республіки за обвинуваченнями у зловживанні владою під час перебування на посаді генерального прокурора країни.