Минулої доби у Києві зафіксували 451 випадок коронавірусу, 18 людей померло

Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському

У Києві за минулу добу, 16 жовтня, виявили 451 випадок захворювання на Covid-19. Про це повідомляє Київський міський голова Віталій Кличко.

«451 підтверджений випадок захворювання на коронавірус (загалом 244230)», – написав він.

За інформацією очільника міста, за минулу добу на Covid-19 захворіли 245 жінок від 18 до 91 року,

153 чоловіки від 18 до 89 років, 19 дівчаток від 1 до 17 років і 34 хлопчики від 3 місяців до 17 років. Сталося 18 летальних випадків від вірусу (загалом 5664), 49 хворих госпіталізовані, ушпиталені також 328 осіб із підозрою на Covid-19. 98 киян подолали хворобу (загалом 224 341).

«Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському (122), Дарницькому (86) та Святошинському (60) районах столиці», – додав Кличко.

Нагадаємо, станом на 17 жовтня, в Україні зафіксовано 11288 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 1086, медпрацівників – 154. Також за минулу добу госпіталізовано – 4747 осіб, летальних випадків – 219, одужало – 3541 особа.