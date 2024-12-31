Енергетична криза. Парламент Молдови зменшив освітлення, депутати не користуються ліфтами

Для економії тепла парламент рекомендував знизити температуру до 19°C або встановити менший показник

Парламент Молдови для заощадження електроенергії доручив зменшити щонайменше на 30% внутрішнє освітлення будівлі та відключити декоративне зовнішнє. Про це повідомляється на сторінці законодавчого органу.

Депутатів та працівників також попросили менше користуватися ліфтами та закликали відключати з розетки електроприлади та обладнання, якщо воно не вимагає постійного живлення.

Водночас для економії тепла парламент рекомендував знизити температуру до 19°C або встановити менший показник.

Раніше у Молдові комісія з надзвичайних ситуацій вжила заходів, спрямованих на зниження споживання електроенергії у години пік, у тому числі:

скорочення використання ліфтів та ескалаторів,

зменшення використання штучного освітлення,

скорочення використання вуличного освітлення там, де це не загрожує безпеці громадян.

Заходи економії стосуються споживання в ранкові та вечірні години (з 07:00 до 11:00 та з 18:00 до 23:00). Зокрема, адміністратори громадських та торгових будівель повинні за можливості забезпечити зниження внутрішнього освітлення в будинках мінімум на 30%; у неробочий час не буде працювати освітлення вітрин, декоративних, архітектурних та рекламних будівель.

Нагадаємо, російський «Газпром» заявив, що з 1 січня 2025 року припиняє поставки газу до молдовського Придністров’я у зв’язку з «невиконанням платіжних зобов'язань». Компанія поінформувала, що 28 грудня направила повідомлення Moldovagaz про намір припинити поставки газу. Також в російській компаній звинуватили Moldovagaz у «регулярному невиконанні своїх платіжних зобов'язань за чинним контрактом, що є істотним порушенням його умов».

Згодом прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан 28 грудня засудив рішення російського «Газпрому» припинити постачати газ до країни. Голова уряду не виключив звернення до міжнародного арбітражу. Речан запевнив, що країна готова впоратися з будь-якою ситуацією, що може виникнути через рішення Кремля.

Окрім того, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що 1 січня 2025 року о 07:00 годині Україна припинить транзит російського газу. Відновлення транзиту буде можливе на запит Європейської комісії, якщо це буде не російський газ. Водночас він зауважив, що Україна змушена продовжувати транзит російської нафти відповідно до європейської енергетичної хартії.