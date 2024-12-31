Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Енергетична криза. Парламент Молдови зменшив освітлення, депутати не користуються ліфтами

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Енергетична криза. Парламент Молдови зменшив освітлення, депутати не користуються ліфтами
Парламент Молдови економить електроенергію
фото: facebook.com/ParliamentRM

Для економії тепла парламент рекомендував знизити температуру до 19°C або встановити менший показник

Парламент Молдови для заощадження електроенергії доручив зменшити щонайменше на 30% внутрішнє освітлення будівлі та відключити декоративне зовнішнє. Про це повідомляється на сторінці законодавчого органу.

Депутатів та працівників також попросили менше користуватися ліфтами та закликали відключати з розетки електроприлади та обладнання, якщо воно не вимагає постійного живлення.

Водночас для економії тепла парламент рекомендував знизити температуру до 19°C або встановити менший показник.

Раніше у Молдові комісія з надзвичайних ситуацій вжила заходів, спрямованих на зниження споживання електроенергії у години пік, у тому числі:

  • скорочення використання ліфтів та ескалаторів,
  • зменшення використання штучного освітлення,
  • скорочення використання вуличного освітлення там, де це не загрожує безпеці громадян.

Заходи економії стосуються споживання в ранкові та вечірні години (з 07:00 до 11:00 та з 18:00 до 23:00). Зокрема, адміністратори громадських та торгових будівель повинні за можливості забезпечити зниження внутрішнього освітлення в будинках мінімум на 30%; у неробочий час не буде працювати освітлення вітрин, декоративних, архітектурних та рекламних будівель.

Нагадаємо, російський «Газпром» заявив, що з 1 січня 2025 року припиняє поставки газу до молдовського Придністров’я у зв’язку з «невиконанням платіжних зобов'язань». Компанія поінформувала, що 28 грудня направила повідомлення Moldovagaz про намір припинити поставки газу. Також в російській компаній звинуватили Moldovagaz у «регулярному невиконанні своїх платіжних зобов'язань за чинним контрактом, що є істотним порушенням його умов».

Згодом прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан 28 грудня засудив рішення російського «Газпрому» припинити постачати газ до країни. Голова уряду не виключив звернення до міжнародного арбітражу. Речан запевнив, що країна готова впоратися з будь-якою ситуацією, що може виникнути через рішення Кремля.

Окрім того, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що 1 січня 2025 року о 07:00 годині Україна припинить транзит російського газу. Відновлення транзиту буде можливе на запит Європейської комісії, якщо це буде не російський газ. Водночас він зауважив, що Україна змушена продовжувати транзит російської нафти відповідно до європейської енергетичної хартії.

Читайте також:

Теги: міністр Газпром транзит Україна парламент Молдова

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Петр Павел їсть консерву, яку передали українські воїни
Президент Чехії отримав подарунок від українських воїнів
28 грудня, 10:41
Як зміниться глобальний порядок у 2025 році?
Політична турбулентність і нові виклики у наступному році
26 грудня, 18:48
Путін применшив масштаби операції України на Курщині, назвавши її марним побічним ефектом від основних бойових дій
Україна п’ять місяців тримається за Курщину: аналіз операції від Washington Post
22 грудня, 21:58
Солдат КНДР на позиціях, Курська область
Полонені росіяни розповіли про солдатів із КНДР, із якими довелося воювати пліч-о-пліч
22 грудня, 15:05
Коаліція дронів знову висловилася про забезпечення України новими БПЛА
Десятки тисяч безпілотників: коаліція дронів дала обіцянку Україні
20 грудня, 08:24
За ухвалення законопроєкту проголосували 247 депутатів
Рада підтримала законопроєкт про введення множинного громадянства в Україні
17 грудня, 15:27
Проєкт оформлення входу до Національного військового меморіального кладовища
Очільниця Мінветеранів повідомила, на якій стадії будівництво Національного військового кладовища
16 грудня, 17:38
Стало відомо, коли Макрон призначить нового премʼєра Франції
Стало відомо, коли Макрон призначить нового премʼєра Франції
13 грудня, 01:24
Україна стала першою країною, де буде застосовано механізм «спеціального моніторингу» ЮНЕСКО
Україна стала першою країною, де буде застосовано механізм «спеціального моніторингу» ЮНЕСКО
12 грудня, 00:48

Соціум

Енергетична криза. Парламент Молдови зменшив освітлення, депутати не користуються ліфтами
Енергетична криза. Парламент Молдови зменшив освітлення, депутати не користуються ліфтами
Найбільший у світі експеримент щодо щастя охопить понад 30 тис. людей
Найбільший у світі експеримент щодо щастя охопить понад 30 тис. людей
В одній з країн перед Новим роком стався блекаут. Близько 1,3 млн людей – без світла
В одній з країн перед Новим роком стався блекаут. Близько 1,3 млн людей – без світла
Походження Covid-19. ВООЗ звернулася до Китаю
Походження Covid-19. ВООЗ звернулася до Китаю
Financial Times опублікував прогноз на 2025 рік. Про Україну теж згадали
Financial Times опублікував прогноз на 2025 рік. Про Україну теж згадали
Міністр єдності закликав українців за кордоном зустріти Новий рік за київським часом
Міністр єдності закликав українців за кордоном зустріти Новий рік за київським часом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
135K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 грудня: ситуація на фронті
48K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 грудня 2024
11K
1 січня: свято, традиції, прикмети та заборони
6606
Перед Новим роком суд зробив подарунок нардепу Бойку
6405
Втрати ворога станом на 31 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
5582
Донька Фаріон звинуватила «Квартал 95» у знущанні над її загиблою матір’ю

Новини

Кадрові призначення та скандал з «Кварталом 95». Головне за 31 грудня
Сьогодні, 20:58
30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:02
Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
29 грудня, 06:00
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 грудня, 00:05
Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії
28 грудня, 12:33
Туман і ожеледь: прогноз погоди на 28 грудня
28 грудня, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua