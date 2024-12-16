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Очільниця Мінветеранів повідомила, на якій стадії будівництво Національного військового кладовища

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Очільниця Мінветеранів повідомила, на якій стадії будівництво Національного військового кладовища
Проєкт оформлення входу до Національного військового меморіального кладовища
фото: Державна установа «Національне військове меморіальне кладовище»

Калмикова: Уже прокладена зливна каналізація, завершується прокладання дренажів, прокладені дороги

Будівництво Національного військового кладовища, проєкт якого наприкінці червня пройшов державну експертизу, триває. Про це розповіла міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова, передає «Радіо Свобода».

«Будівництво триває. Уже прокладена зливна каналізація, завершується прокладання дренажів, прокладені дороги. Ми готуємося, зараз очікуємо дати коли можна буде проводити поховання від забудовника», – сказала вона.

На уточнювальне питання щодо строків початку проведення поховань, Калмикова знову повторила, що «вони чекають на дату від забудовника».

Нагаємо, Державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» за результатами тендера 7 серпня уклала договір із консорціумом «Білдінг Юа» на нове будівництво Національного військового меморіального кладовища у межах Гатненської територіальної громади на Київщині. Вартість будівництва складає 1,75 млрд грн, повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

За відомостями аналітичної системи Youcontrol, консорціум «Білдінг Юа» створено 4 липня 2024 року – наступного дня після оголошення тендеру на будівництво І черги Національного військового меморіального кладовища. Засновниками виступили три підприємства: «Євроелітбуд» (Одеса), «Акам» (Дніпро) і ПАТ «Броварське шляхово-будівельне управління №50» (Київська область). Кінцевими бенефіціарами консорціуму записано одеситів Олександра Ісаєва та Наталю Побережець.

Крім цього, відомо, що засновниками ТОВ «Акам» (входить до складу консорціуму) є дніпрянин Олексій Міхєєв і акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Технології». До 8 серпня 2024 року інвестфондом володіла Софія Кононенко, донька підсанкційного Вадима Єрмолаєва. Тепер новим власником інвестфонду став німець Євген Штейнберг. 

У серпні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що тендер на будівництво Національного військового меморіального кладовища повністю відповідає всім вимогам держави та був проведений в межах закону. 

На початку вересня 2024 року Служба безпеки підтвердила зв'язок підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва з будівельниками національного військового меморіального кладовища, яке планують спорудити під Києвом.

Однак Державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» перерахувала 122,1 млн грн консорціуму «Білдінг Юа», який займається будівництвом головного військового цвинтаря країни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані вебпорталу використання публічних коштів.

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Теги: міністр кладовище Денис Шмигаль поховання ProZorro тендер технології будівництво Софія Дніпро радіо Свобода Одеса дороги Наталія Калмикова

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