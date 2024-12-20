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Шмигаль повідомив, коли Україна припинить транзит російського газу

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Шмигаль повідомив, коли Україна припинить транзит російського газу
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зробив заяву про припинення транзиту російського газу
фото: Кабінет міністрів України

Шмигаль зауважив, що відновлення транзиту буде можливе на запит Європейської комісії, якщо це буде не російський газ

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що 1 січня 2025 року о 07:00 годині Україна припинить транзит російського газу. Про це повідомляє РБК-Україна.

«Позиція України дуже чітка: ми послідовно обстоюємо санкціонування російських як активів, так і їхніх ресурсів, і газу, і нафти. Ми проти будь-яких та будь-якої підтримки агресора через продаж газової або нафтової російської молекули», – сказав Шмигаль.

За словами прем'єра, угода про транзит газу закінчується 1 січня 2025 року: «О 07:00 годині ранку фізично транзит буде перекритий у зв'язку з завершенням цієї угоди».

Шмигаль додав, що відновлення транзиту буде можливе на запит Європейської комісії, якщо це буде не російський газ. Водночас він зауважив, що Україна змушена продовжувати транзит російської нафти відповідно до європейської енергетичної хартії.

«Поки що ми не можемо порушити угоду про асоціацію. У зв'язку з тим технічно компанія відповідно продовжує транзит на запит європейської сторони. Але ми працюємо над тим щоби накласти 100% санкцій на російські молекули», – підсумував прем'єр.

Нагадаємо, що 19 грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не має наміру продовжувати транзит російського газу. Про це він сказав під час пресконференції у Брюсселі. 

Очільник української держави зазначив, що Україна готова розглянути можливість транзиту газу іншого походження, за умови, що кошти не надходитимуть до РФ. 

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Теги: Україна газ транзит росія Денис Шмигаль

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