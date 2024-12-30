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Молдова націоналізує «Молдовагаз», 50% якого належать «Газпрому»

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Молдова націоналізує «Молдовагаз», 50% якого належать «Газпрому»
Виступаючи на засіданні уряду, прем'єр-міністр Речан доручив міністру юстиції підготувати законодавчі зміни, які дозволять провести націоналізацію
фото: Reuters/Vladislav Culiomza

Крім частки «Газпрому», близько 13% належить окупованому РФ анклаву Придністров'я, а 35,6% – уряду Молдови

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан доручив своєму уряду почати підготовку до націоналізації газової компанії «Молдовагаз», 50% акцій якої належать російському «Газпрому». Про це повідомляє Reuters.

Як відомо, «Газпром» заявив, що планує призупинити експорт газу в Молдову з 1 січня нібито через непогашену заборгованість.

Виступаючи на засіданні уряду, Речан доручив міністру юстиції підготувати законодавчі зміни, які дозволять провести націоналізацію. «Ми повинні діяти в стратегічних секторах. До речі, ці об'єкти в нас теж колись відібрали... І ми повинні повернути їх у державну власність», – сказав Речан, маючи на увазі структуру власності, яка була на момент створення компанії 2013 року.

Крім частки «Газпрому», близько 13% належить окупованому РФ анклаву Придністров'я, а 35,6% – уряду Молдови.

Нагадаємо, російський «Газпром» заявив, що з 1 січня 2025 року припиняє поставки газу до молдовського Придністров’я у зв’язку з «невиконанням платіжних зобов'язань». Компанія поінформувала, що 28 грудня направила повідомлення Moldovagaz про намір припинити поставки газу. Також в російській компаній звинуватили Moldovagaz у «регулярному невиконанні своїх платіжних зобов'язань за чинним контрактом, що є істотним порушенням його умов».

Згодом прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан 28 грудня засудив рішення російського «Газпрому» припинити постачати газ до країни. Голова уряду не виключив звернення до міжнародного арбітражу. Речан запевнив, що країна готова впоратися з будь-якою ситуацією, що може виникнути через рішення Кремля.

Окрім того, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що 1 січня 2025 року о 07:00 годині Україна припинить транзит російського газу. Відновлення транзиту буде можливе на запит Європейської комісії, якщо це буде не російський газ. Водночас він зауважив, що Україна змушена продовжувати транзит російської нафти відповідно до європейської енергетичної хартії.

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Теги: міністр Газпром експорт транзит Україна Денис Шмигаль

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