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Росія заявила, що зупиняє постачання газу до Придністров'я

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Росія заявила, що зупиняє постачання газу до Придністров'я
У російській компаній звинуватили Moldovagaz у регулярному невиконанні своїх платіжних зобов'язань за чинним контрактом
фото з відкритих джерел

Із 08:00 години 1 січня 2025 року «Газпром» «обмежить» постачання газу в Молдову до 0 м3 на добу

Російський «Газпром» заявив, що з 1 січня 2025 року припиняє поставки газу до молдовського Придністров’я у зв’язку з «невиконанням платіжних зобов'язань». Компанія поінформувала, що 28 грудня направила повідомлення Moldovagaz про намір припинити поставки газу.

Також в російській компаній звинуватили Moldovagaz у «регулярному невиконанні своїх платіжних зобов'язань за чинним контрактом, що є істотним порушенням його умов».

У пресрелізі йдеться, що 1 січня 2025 року о 08:00 за московським часом «Газпром» «обмежить» постачання газу в Молдову до 0 м3 на добу.

«Обмеження діятиме доти, доки «Газпром» не повідомить Moldovagaz про інше. «Газпром» залишає за собою всі свої права, включно з правом на одностороннє розірвання контракту і правом вимагати від Moldovagaz відшкодування всіх збитків і сплати штрафів за невиконання та/або неналежне виконання Moldovagaz своїх зобов'язань за контрактом», – ідеться у пресрелізі.

Своєю чергою тимчасовий виконувач обов’язків голови Moldovagaz Вадим Чебан повідомив, що компанія «взяла до відома» рішення «Газпрому», інформує NewsMaker.

Він нагадав, що з грудня 2022 року весь газ, який постачали з Росії, передавали в придністровський регіон.

«Водночас природний газ для споживачів правого берега Дністра купували на регіональних і європейських ринках. Слід підкреслити, що Moldovagaz законтрактував необхідні обсяги газу, які повністю забезпечать усе споживання Правобережжя до кінця березня 2025 року», – уточнив Чебан.

Молдова отримує газ із Росії за контрактом, який діє до кінця жовтня 2026 року. З осені 2022 року «Газпром» обмежив постачання газу до 5,7 млн кубометрів на добу, що значно менше, ніж споживання Молдови в зимовий період.

У підсумку з кінця 2022 року весь російський газ відправляють у Придністров'я, де його використовують для генерації електроенергії на Молдовській ГРЕС, а решту – для побутових потреб.

Варто зазначити, що Україна не має наміру продовжувати контракт на транзит російського газу в європейські країни, який закінчується 1 січня 2025 року. У зв'язку з цим у Молдові діє режим надзвичайного стану в енергетиці, що триватиме 60 днів.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що 1 січня 2025 року о 07:00 годині Україна припинить транзит російського газу. Відновлення транзиту буде можливе на запит Європейської комісії, якщо це буде не російський газ. Водночас він зауважив, що Україна змушена продовжувати транзит російської нафти відповідно до європейської енергетичної хартії.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не має наміру продовжувати транзит російського газу.

До слова, Європейський Союз спустошує свої газові сховища найшвидшими темпами, оскільки холодна погода і скорочення морського імпорту підвищують попит. Подібна ситуація була в період енергетичної кризи трирічної давності.

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Теги: міністр Газпром транзит Володимир Зеленський Україна президент Денис Шмигаль Європейський союз обмеження

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