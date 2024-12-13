Стало відомо, коли Макрон призначить нового премʼєра Франції

Пресреліз про призначення прем'єр-міністра буде опублікований 13 грудня вранці

Президент Франції Еммануель Макрон призначить нового прем'єр-міністра країни у п'ятницю, 13 грудня. Раніше повідомлялося, що він планує зробити це 12 грудня. Про це повідомив BFMTV.

В офісі Макрона оголосили, що нового прем'єра буде призначено вранці 13 грудня.

«Пресреліз про призначення прем'єр-міністра буде опублікований завтра вранці», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 10 грудня президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв призначити нового прем’єр-міністра упродовж наступних 48 годин.

Нагадаємо, що 5 грудня, президент Франції Емманюель Макрон прийняв відставку премʼєр-міністра Мішеля Барньє після того, як учора ввечері французький парламент виніс уряду вотум недовіри.

Як повідомлялося, міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, мер Франсуа Байру і мер Труа Франсуа Баруєн є головними кандидатами на пост прем'єр-міністра Франції на тлі політичної кризи в країні. Про це пише газета Le Parisien.