Головна Світ Політика
search button user button menu button

Президент Чехії отримав подарунок від українських воїнів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Президент Чехії отримав подарунок від українських воїнів
Петр Павел їсть консерву, яку передали українські воїни
фото: Петр Павел / соцмережа X

На банці консервованої свинини бійці написали: «Дякую за допомогу Чехії та її народу»

Українські військові передали президентові Чехії Петру Павелу консерву з подякою за допомогу. Про це він повідомив у соцмережі Х.

«Україна пережила третє Різдво у війні. Поки багато хто з нас проводив різдвяні свята в достатку, бійці 10 української бригади були в окопах, захищаючи свою країну», – написав він. 

Павел зазначив, що тоді ж волонтери «Пам’яті Нації» перебували на сході, там вони «почули десятки історій відважних людей, які сповнені рішучості боротися за свою країну». Команда пообіцяла передати послання українських воїнів. 

На банці консервованої свинини бійці написали: «Дякую за допомогу Чехії та її народу».

Президент Чехії отримав подарунок від українських воїнів фото 1

Нагадаємо, минулого року очільник Чехії Петр Павел подарував українському лідеру Володимиру Зеленському пістолет CZ 75. Це самозарядний пістолет калібром 9 мм, розроблений у Чехословаччині у 1975 році. Набув широкого поширення у всьому світі. У Чехії його використовує переважно поліція. Загалом було випущено 1 млн штук.

Також Петр Павел під час візиту до Україні залишив послання росіянам на військовій техніці. Він написав: «Їдьте додому, доки не пізно». 

Читайте також:

Теги: Чехія ЗСУ війна Петр Павел свята військові Україна Різдвяні свята подарунок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Останні десять років Юлія Даниленко є головою обласної МСЕК №1 на Вінниччині
Одіозна голова МСЕКу Вінниччини знайшла спосіб, як приховати дані про зарплату
26 грудня, 17:52
У Росії зросли темпи виробництва дронів
Скільки «Шахедів» РФ виробляє щомісяця: дані Defense Express
23 грудня, 18:03
Рішення про обовʼязкову евакуацію дітей у примусовий спосіб ухвалює ОВА за пропозицією військового командування
В Україні зміняться правила обов’язкової евакуації населення
21 грудня, 05:01
Загалом за 2022 рік труни в РФ подорожчали на 48%, за 2023-й – майже на 12%, а за 9 місяців 2024-го – ще на 10%
У Росії – ажіотаж на труни. З 2022 року ціни зросли на 74%
5 грудня, 18:30
Раніше держсекретар США заявив, що Україна має ухвалити «важкі мобілізаційні рішення»
Мобілізація 18-річних: радник президента зробив заяву
5 грудня, 08:28
Михаель Бродський висловився про рівень антисемітизму в Україні
Ізраїльський дипломат: Неонацизм в Україні – це смішно
4 грудня, 05:00
Семен Семків розповів про бойові дії на фронті
Боєць Третьої штурмової назвав найгірший для нього місяць війни
3 грудня, 10:56
Нині законодавство України передбачає мобілізацію чоловіків віком від 25 до 60 років
Чи потрібна Україні мобілізація чоловіків 18-25 років? Військові відповіли
2 грудня, 04:50
Дональд Трам і Кіт Келлог
Хто такий Кіт Келлог, якого Трамп обрав на посаду спецпредставника США з питань України та Росії
29 листопада, 13:05

Політика

Президент Чехії отримав подарунок від українських воїнів
Президент Чехії отримав подарунок від українських воїнів
Родичів Башара Асада затримано під час спроби втечі з Лівану
Родичів Башара Асада затримано під час спроби втечі з Лівану
На затриманому у Фінській затоці російському танкері знайшли обладнання для шпигунства за НАТО
На затриманому у Фінській затоці російському танкері знайшли обладнання для шпигунства за НАТО
Лукашенко посперечався з прем'єр-міністром Вірменії під час засідання у Мінську
Лукашенко посперечався з прем'єр-міністром Вірменії під час засідання у Мінську
Авіакатастрофа в Казахстані: США заявили про російський слід
Авіакатастрофа в Казахстані: США заявили про російський слід
США запровадили санкції проти Іванішвілі: реакція прем'єра Грузії
США запровадили санкції проти Іванішвілі: реакція прем'єра Грузії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
132K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 грудня: ситуація на фронті
47K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 грудня 2024
20K
Найбільша економіка світу: три країни зміцнюють свої позиції
19K
Авіатроща в Казахстані. Бортпровідник, що вижив, розкрив подробиці катастрофи
17K
Нардеп Вацак за два роки придбав два Rolls-Royce на $1,5 млн – розслідування
16K
Екснардеп Хомутиннік, який живе за кордоном, вивіз з України елітне авто за €500 млн

Новини

Туман і ожеледь: прогноз погоди на 28 грудня
Сьогодні, 06:00
28 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Подекуди туман та слабка ожеледь: прогноз погоди на 27 грудня
Вчора, 06:00
27 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
У роботі ChatGPT стався глобальний збій: що відомо
26 грудня, 23:02
Місцями невеликий дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 26 грудня
26 грудня, 06:05

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua