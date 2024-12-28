Президент Чехії отримав подарунок від українських воїнів

На банці консервованої свинини бійці написали: «Дякую за допомогу Чехії та її народу»

Українські військові передали президентові Чехії Петру Павелу консерву з подякою за допомогу. Про це він повідомив у соцмережі Х.

«Україна пережила третє Різдво у війні. Поки багато хто з нас проводив різдвяні свята в достатку, бійці 10 української бригади були в окопах, захищаючи свою країну», – написав він.

Павел зазначив, що тоді ж волонтери «Пам’яті Нації» перебували на сході, там вони «почули десятки історій відважних людей, які сповнені рішучості боротися за свою країну». Команда пообіцяла передати послання українських воїнів.

На банці консервованої свинини бійці написали: «Дякую за допомогу Чехії та її народу».

Нагадаємо, минулого року очільник Чехії Петр Павел подарував українському лідеру Володимиру Зеленському пістолет CZ 75. Це самозарядний пістолет калібром 9 мм, розроблений у Чехословаччині у 1975 році. Набув широкого поширення у всьому світі. У Чехії його використовує переважно поліція. Загалом було випущено 1 млн штук.

Також Петр Павел під час візиту до Україні залишив послання росіянам на військовій техніці. Він написав: «Їдьте додому, доки не пізно».