Туреччина висунула умови за згоду на вступ Фінляндії і Швеції до НАТО – Bloomberg

Туреччина наполягає на тому, щоб усі нові кандидати у члени НАТО визнали її занепокоєння щодо курдів

Анкара наполягає на тому, щоб будь-які нові кандидати на членство в НАТО визнали її стурбованість курдськими збройними формуваннями

Туреччина в обмін на згоду на вступ до НАТО Фінляндії та Швеції хоче засудження ними усіх курдських організацій та зняття обмежень на продаж озброєнь. Про це пише Bloomberg, посилаючись на анонімні розмови із трьома високопоставленими турецькими урядовцями.

Зокрема, Анкара наполягає на тому, щоб будь-які нові кандидати на членство в НАТО визнали її стурбованість курдськими збройними формуваннями – як всередині Туреччини, так і в Сирії та Іраку.

Річ у тім, що хоча члени НАТО визнають терористами Робочу партію Курдистану, відношення до їх сирійського відділення YPG геть інше – дехто навіть надавав їм зброю для боротьби проти Ісламської держави.

Саме тому Туреччина вимагає від Швеції та Фінляндії публічно засудити не лише Робочу партію Курдистану, а й інші курдські організації.

Також Туреччина також хоче, щоб Швеція та Фінляндія скасували обмеження на продаж озброєнь, які вони наклали в 2019 році у відповідь на вторгнення у Сирію.

Як зазначається, хоча обсяги торгівлі зброєю між Туреччиною та Фінляндією та Швецією є незначними, для Анкари це важливо, щоб вимагати зняття подібних обмежень з боку США.

Зокрема, Туреччина сподівається повернутися до угоди із США про закупівлю винищувачів F-35, від участі в якій її заборонили після того, як вона купила у Росії системи протиракетної оборони С-400.

Як раніше повідомлялося, Туреччина знайшла причину відмовити Фінляндії та Швеції у вступі до НАТО. Реджеп Таїп Ердоган уже заявляв, що проти вступу до НАТО країн, які підтримують представників Робочої партії Курдистану, визнаної турецькою владою терористичною організацією.

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