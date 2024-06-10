Чи повертатимуться українські біженці із Норвегії? Неочікувані результати опитування

Кожен третій українець не хоче їхати додому з Норвегії. Але влада наполягає, щоб вони повернулися

Кожен третій український біженець у Норвегії вже визначився, що не повернеться до України. Про це йдеться у дослідження Oslo Met, яке відстежує думку українських біженців про життя в Норвегії, яке опублікувало місцеве видання NRK.

У Норвегії перебуває понад 65 тис. українських біженців. Більшість із них не впевнені, чи хочуть вони повернутися додому. 54% опитаних українців не впевнені, чи хочуть вони залишитися, чи повернутися. 34% відповіли, що хочуть залишитись у Норвегії.

Дослідники громадської думки кажуть: позиція українців, які поки що не впевнені, залежить від того, як довго триватиме війна і якою буде Україна після війни.

«Більшість відповідає, що не впевнені. Це залежить від того, скільки триватиме війна і якою буде Україна після її завершення, Але зростає кількість тих, хто каже, що хоче залишитися тут назавжди. Це природно. Люди пустили коріння у Норвегії», – каже дослідниця Вільде Гернес.

Гернес каже, що для норвезької влади буде великим викликом те, що вони будуть робити, коли війна закінчиться, і їм доведеться вирішити, кому буде дозволено залишитися в Норвегії.

«Українці тут під колективним захистом. Це відправна точка», – заявила міністр зайнятості та інклюзії Норвегії Тоньє Бренна. Тобто українці все ж повернуться після війни.

«Сам український президент Зеленський чітко позиціонує, що хоче, щоб українці повернулися додому, коли настане мир», – додала Бренна.

Раніше стало відомо, що у Норвегії почався індивідуальний розгляд заяв українців, які просять про притулок. У разі відмови з країни можуть попросити виїхати сотні українських громадян, на яких не поширюється колективний захист. Оцінюватимуть індивідуальну ситуацію та з якого регіону України приїхали біженці. Як пише видання, норвезька влада вже вжила низки заходів, щоб зробити наплив українських біженців більш керованим.