По 100 євро на рік: корови у Данії «платитимуть» новий податок

Перший у світі податок на вуглецеві викиди від худоби буде впроваджено у Данії

У Данія вводять податок на викиди вуглецю в сільському господарстві для фермерів, які мають корів. Про це пише Financial Times.

Як пише видання, держава стягуватиме з фермерів по 100 євро на рік. Данський уряд погодив щорічний збір за викиди від тваринництва після кількох місяців напружених переговорів, зазначає видання.

«Завдяки сьогоднішній угоді ми інвестуємо мільярди крон у найбільшу трансформацію ландшафту Данії за останній час. У той же час ми будемо першою країною в світі з (вуглецевим) податком на сільське господарство», – сказав міністр закордонних справ Ларс Расмуссен, коментуючи новацію.

«Після кількох місяців напружених переговорів з торговими органами та екологічними групами правляча коаліція Данії погодила ефективну ставку податку у розмірі 120 датських крон (16 євро) за тонну викидів», – йдеться у статті.

«Податок, який, як очікується, буде затверджений парламентом Данії пізніше цього року, становитиме 300 крон ($43) за тонну (1,1 тонни) CO2-еквівалента викидів худоби з 2030 року, а в 2035 році він підвищиться до 750 крон ($107). Діятимуть податкові пільги в розмірі 60%, тобто лише 2030 року з фермерів будуть фактично стягувати 120 крон ($17) за тонну викидів худоби на рік», – пояснюють механізм оподаткування журналісти Financial Times.

Як нагадало видання, Данія є великим експортером молочної продукції та свинини, а сільське господарство є найбільшим джерелом викидів у країні. Угода також передбачає інвестування 40 мільярдів крон ($3,7 млрд) у такі заходи, як лісовідновлення та створення водно-болотних угідь, і спрямована на те, щоб допомогти країні досягти кліматичних цілей.

Пояснимо, що жуйні тварини, такі як корови та вівці, виробляють метан через травну систему, а азотні добрива у траві, яку вони їдять, у свою чергу, виробляють парникові гази. На тваринництво припадає 12% глобальних викидів, причому майже дві третини саме на корів.

Данська угода закладає основу для запровадження збору у 2030 році, вона з'явилася лише через кілька місяців після того, як фермери по всій Європі протестували проти екологічних заходів ЄС. Податок «прокладе шлях для подібних ініціатив на регіональному та глобальному рівнях», заявила прем'єр Данії Метте Фредеріксен.

До слова, виявляється, нова програма ЄС «зелений курс» може вдарити не лише по вирощуванню зернових культур, а й по виробникам цукрових буряків, які вимагають змін на законодавчому рівні. Експерти вказують на те, що виробництво цукрових буряків у Польщі зовсім не вписується в «зелені» правила нового курсу Європи.