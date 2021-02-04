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    Пандемія коронавірусу

    Ще не кінець: в Україну наближається новий сплеск епідемії коронавірусу

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    До початку весни захворюваність в Україні знову буде рости - Ще не кінець: в Україну наближається новий сплеск епідемії коронавірусу
    До початку весни захворюваність в Україні знову буде рости
    Фото з відкритих джерел

    Лікар-інфекціоніст розповів, хто постраждає найбільше

    Лікар-інфекціоніст Віктор Петров попередив, що Україну чекає ще не один сплеск епідемії коронавірусу. Нова хвиля розпочнеться вже навесні і цього разу найбільше хворітиме молодь. 

    В ефірі телеканалу Obozrevatel TV він сказав, що до початку весни захворюваність в Україні знову буде рости.

    «Швидше за все в березні, до початку весни, у нас знову буде зростання числа інфікованих. Це буде пов'язано з тією хвилею, яка більше захопить молодих людей. Від мутацій буде залежати, наскільки важко хворітимуть люди. Ті країни, які прищеплюються, мають величезну перевагу, оскільки вони захищають свої групи ризику», – зазначив медик.

    Він пояснив, що нова хвиля вдарить по молоді, тому що  саме ця вікова категорія є більш активною як в професійному плані, так і в плані комунікацій.

    «Ми будемо бачити, як світ потихеньку повертається до звичного життя. Але Україна відстає у вакцинації, відстає у засобах профілактики коронавірусної інфекції, у нас, швидше за все, буде кілька хвиль. Це пов'язано з колективним імунітетом, який буде формуватися поступово. Тобто у нас буде кілька хвиль захворюваності, і в кінці 2021 – на початку 2022 року, швидше за все, зможемо говорити про закінчення активної фази коронавірусної кризи. Але за однієї умови – якщо не виникне такої мутації, до якої ми не готові або яку не передбачаємо», – додав інфекціоніст.

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    Теги: лікар Україна епідемія молодь коронавірус Віктор Петров
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