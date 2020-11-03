Ferrari відсудила у клієнта €300 тисяч за фото в Instagram

Причиною скандалу стали фотографії в Instagram, опубліковані два роки тому

Світлини, на думку Ferrari, псують репутацію компанії

Італійська компанія Ferrari, яка випускає спортивні автомобілі, відсудила у свого клієнта 300 тисяч євро за фото спорткара в Instagram.

У компанії порахували, що кадри «паплюжать репутацію» автомобільного бренду, пише Motor.

Позов був висунутий проти німецького дизайнера Філіпа Плейна, який два роки тому розмістив у соцмережі знімки.

Плейн рекламував свою нову колекцію взуття, використавши в якості декорації яскраво-зелений суперкар Ferrari 812 Superfast.

Фото: Instagram/philippplein

У Ferrari порахували, що дизайнер просуває свій бренд, використовуючи популярність знаменитої автокомпанії. Автовиробник додав, що кадри з напівоголеними моделями «йдуть всупереч з цінностями бренду».

Фото: Instagram/philippplein

Компанія зажадала від Плейна прибрати фото, але лист німець проігнорував.

Міланський суд погодився з доводами позивача і постановив стягнути з Філіпа Плейна 300 тисяч євро. Також дизайнер повинен видалити фото з Instagram і сплатити судові витрати в розмірі 25 тисяч євро.

Плейн вже оголосив, що не згоден з претензіями і буде оскаржувати судове рішення. Він додав, що обожнює продукцію автогіганта і за останні кілька років купив п’ять нових суперкарів Ferrari, при цьому «даремна боротьба автокомпанії його дуже забавляє».

Він підкреслив, що готовий заплатити вказану суму за умови, що Ferrari віддасть ці гроші на благодійність.

Нагадаємо, що Ferrari припиняє співпрацю з чотириразовим чемпіоном світу Феттелем.