У 2025 році видання прогнозує завершення війни в Україні, біткоїн по $200 тис. та велику угоду в американській кіноіндустрії

Традиційно британська щоденна газета Financial Times опублікувала прогноз на 2025 рік. У матеріалі йдеться про те, що між Україною та Росією буде укладено мирний договір. Для досягнення мирної угоди потрібно посилити тиск через жорсткіші санкції та розширити підтримку Києва з боку США. У відповідь Зеленський може погодитися на фактичне, але не юридичне визнання контролю Росії над окупованими територіями, отримавши натомість гарантії безпеки.

Звернемо увагу, що у прогнозі за 2024 рік видання допустило всього 3 помилки з 22 припущень.

Прогноз від британської щоденної газети Financial Times на 2025 рік:

Цілком можливо, що Дональд Трамп розв’яже повномасштабну тарифну війну. Він може запровадити 10% тарифи на половину американського імпорту, насамперед на товари з Китаю;

Відсоткові ставки у 2025 році в США не впадуть через економічну політику Трампа;

Еммануель Макрон залишиться президентом Франції, але його контроль над державою буде значно послаблено;

«Велика технологічна сімка» – Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia і Tesla не зазнають краху. Жодна з них не збанкрутує, проте зростання компаній обмежиться;

Китай спробує вплинути на глобальні ринки через зниження експортних цін;

Ілон Маск та Трамп не розсваряться, оскільки Маск має занадто багато вигод для свого бізнесу від цієї «дружби»;

Світовий ринок облігацій не впаде;

Наступний рік стане роком, коли викиди вуглецю не знизяться через те, що економічне стимулювання збільшить попит на енергію;

США та Ізраїль не будуть бити по ядерних об'єктах Ірану. Але ймовірність таких ударів все ж не нульова;

Біткоїн, ймовірно, перетне позначку в $200 тис. завдяки дружній криптополітиці адміністрації Трампа;

Війна в Судані триватиме. До неї залучено занадто багато зовнішніх сил та гравців, які отримують пряму вигоду;

Warner Bros Discovery може бути продано, що стане найбільшою угодою року в Голлівуді.

Нагадаємо, що наразі український та світовий медіапростір переконаний, що у 2025 році війна в Україні завершиться. Проте це переконання шкодить як фронту, так і тилу. Воно дає примарну ілюзію, заспокоює та розслаблює в ситуації, коли розслабитись означає втратити державу та незалежність. Про це розповідає командир 12 бригади спеціального призначення «Азов», Герой України Денис Прокопенко Денис Прокопенко на свої сторінці у соціальній мережі.