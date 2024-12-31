Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Financial Times опублікував прогноз на 2025 рік. Про Україну теж згадали

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Financial Times опублікував прогноз на 2025 рік. Про Україну теж згадали
Видання Financial Times оприлюднило прогноз на 2025 рік
фото: FT

У 2025 році видання прогнозує завершення війни в Україні, біткоїн по $200 тис. та велику угоду в американській кіноіндустрії

Традиційно британська щоденна газета Financial Times опублікувала прогноз на 2025 рік. У матеріалі йдеться про те, що між Україною та Росією буде укладено мирний договір. Для досягнення мирної угоди потрібно посилити тиск через жорсткіші санкції та розширити підтримку Києва з боку США. У відповідь Зеленський може погодитися на фактичне, але не юридичне визнання контролю Росії над окупованими територіями, отримавши натомість гарантії безпеки.

Звернемо увагу, що у прогнозі за 2024 рік видання допустило всього 3 помилки з 22 припущень.

Прогноз від британської щоденної газети Financial Times на 2025 рік:

  • Цілком можливо, що Дональд Трамп розв’яже повномасштабну тарифну війну. Він може запровадити 10% тарифи на половину американського імпорту, насамперед на товари з Китаю;
  • Відсоткові ставки у 2025 році в США не впадуть через економічну політику Трампа;
  • Еммануель Макрон залишиться президентом Франції, але його контроль над державою буде значно послаблено;
  • «Велика технологічна сімка» – Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia і Tesla не зазнають краху. Жодна з них не збанкрутує, проте зростання компаній обмежиться;
  • Китай спробує вплинути на глобальні ринки через зниження експортних цін;
  • Ілон Маск та Трамп не розсваряться, оскільки Маск має занадто багато вигод для свого бізнесу від цієї «дружби»;
  • Світовий ринок облігацій не впаде;
  • Наступний рік стане роком, коли викиди вуглецю не знизяться через те, що економічне стимулювання збільшить попит на енергію;
  • США та Ізраїль не будуть бити по ядерних об'єктах Ірану. Але ймовірність таких ударів все ж не нульова;
  • Біткоїн, ймовірно, перетне позначку в $200 тис. завдяки дружній криптополітиці адміністрації Трампа;
  • Війна в Судані триватиме. До неї залучено занадто багато зовнішніх сил та гравців, які отримують пряму вигоду;
  • Warner Bros Discovery може бути продано, що стане найбільшою угодою року в Голлівуді.

Нагадаємо, що наразі український та світовий медіапростір переконаний, що у 2025 році війна в Україні завершиться. Проте це переконання шкодить як фронту, так і тилу. Воно дає примарну ілюзію, заспокоює та розслаблює в ситуації, коли розслабитись означає втратити державу та незалежність. Про це розповідає командир 12 бригади спеціального призначення «Азов», Герой України Денис Прокопенко Денис Прокопенко на свої сторінці у соціальній мережі.

Теги: США війна Біткоїн

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Financial Times опублікував прогноз на 2025 рік. Про Україну теж згадали
Financial Times опублікував прогноз на 2025 рік. Про Україну теж згадали
Міністр єдності закликав українців за кордоном зустріти Новий рік за київським часом
Міністр єдності закликав українців за кордоном зустріти Новий рік за київським часом
Населення планети на Новий рік становитиме 8,09 млрд людей – AP News
Населення планети на Новий рік становитиме 8,09 млрд людей – AP News
Новий рік настав. 2025 вже зустріли жителі острова Кірибаті (відео)
Новий рік настав. 2025 вже зустріли жителі острова Кірибаті (відео)
У РФ вбивці та ґвалтівники стануть героями новорічних шоу
У РФ вбивці та ґвалтівники стануть героями новорічних шоу
Шотландія скасувала усі новорічні урочистості: видання ВВС назвало причину
Шотландія скасувала усі новорічні урочистості: видання ВВС назвало причину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
135K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 грудня: ситуація на фронті
48K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 грудня 2024
20K
Обмін полоненими напередодні Нового року: повний список звільнених українців
11K
1 січня: свято, традиції, прикмети та заборони
5812
Втрати ворога станом на 31 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
5065
Донька Фаріон звинуватила «Квартал 95» у знущанні над її загиблою матір’ю

Новини

30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:02
Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
29 грудня, 06:00
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 грудня, 00:05
Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії
28 грудня, 12:33
Туман і ожеледь: прогноз погоди на 28 грудня
28 грудня, 06:00
28 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 грудня, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua