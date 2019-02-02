Франція нагородила паспортами американців, які запобігли теракту в поїзді



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Молоді чоловіки стали ще більш відомими, коли зіграли самих себе у фільмі Клінта Іствуда

Трьом американцям, які у 2015 році запобігли кривавому теракту в потязі Амстердам-Париж, надали громадянство Франції

Франція на знак подяки надала громадянство трьом американцям, які в 2015 році запобігли кривавій атаці у потязі Thalys, що їхав за маршрутом Амстердам-Париж. Ентоні Сейдлер, Алек Скарлатос та Спенсер Стоун «ризикували своїм життям заради цінностей республіки», прокоментував це рішення французький генконсул у Сан-Франциско Еммануель Лебрун-Даміенс під час церемонії прийняття в громадянство в каліфорнійському Сакраменто в п'ятницю, 1 лютого, повідомляє агенція AFP.

Троє друзів запобігли теракту під час подорожі Європою у серпні 2015 року. Вони затримали ісламіста Аюба Ель Казанні, коли той спробував відкрити вогонь у потязі, вийшовши з туалету озброєний автоматом Калашникова, пістолетом та ножем. Нападник встиг важко поранити одну людину, коли його знешкодили американці. Двоє з них - Скарлатос і Стоун - раніше служили в армії США.

Після інциденту трьох молодих чоловіків прийняли до французького Почесного легіону. Вони стали ще відомішими, коли зіграли самих себе у фільмі «О 15:17 до Парижа» відомого голлівудського актора і режисера Клінта Іствуда.

Тепер 26-річні американські громадяни попросили про громадянство Франції, їхнє прохання задовольнили вже у вересні минулого року.

«Для нас було важливим стати французькими громадянами, тому що зараз ми маємо такий сильний зв'язок з Францією», - заявив Алек Скарлатос. У свою чергу Ентоні Сейдлер сказав, що вони ще не розмовляють французькою, але сподіваються, що найближчим часом це зміниться.

Джерело: Deutsche Welle