Українські морські безпілотники, які атакували російський корвет «Меркурій» у Лівії, могли бути запущені з території Албанії або лівійських морських баз. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на французьке видання Le Monde.

За однією з версій, українські морські безпілотники перетнули Середземне море, рухаючись із півночі. Ймовірним місцем їхнього запуску назвали територію Албанії.

Водночас видання розглянуло альтернативну версію, відповідно до якої безпілотники могли запустити з лівійських морських баз Місрата та Завія, які перебувають під контролем уряду національної єдності у Тріполі.

Le Monde назвало українську спецоперацію безпрецедентною. Особливість атаки полягала в тому, що українські морські безпілотники вперше завдали удару по російському військовому кораблю безпосередньо в порту, а не поблизу узбережжя.

Водночас 23 листопада Міністерство закордонних справ Албанії категорично спростувало інформацію про причетність країни до української спецоперації.

«Згадані повідомлення не відповідають дійсності та не відображають фактів. Албанія не була причетна до цього інциденту, і її територія не використовувалася та не надавалася для проведення або сприяння такій атаці», – наголосили у зовнішньополітичному відомстві.

Нагадаємо, 23 листопада президент України Володимир Зеленський підтвердив проведення спецоперації проти російського корвета «Меркурій» у лівійському порту Бенгазі. Згодом російські некрологи розкрили перші втрати серед екіпажу корабля. Зокрема, стало відомо про загибель заступника командира корвета Олександра Цуліна.

Також Лівія назвала українські удари по російських кораблях «фактичним оголошенням війни». Заступник голови Президентської ради Лівії Муса аль-Куні звинуватив Україну в порушенні суверенітету країни.

Своєю чергою, Міністерство закордонних справ України відреагувало на погрози Лівії. Речник відомства Георгій Тихий наголосив, що Україна поважає територіальну цілісність Лівії та завдає ударів виключно по законних військових цілях Росії.