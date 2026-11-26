Сьогодні, 26 листопада, у тимчасово окупованому Криму сталося масштабне знеструмлення. Без електропостачання залишилися десятки населених пунктів, зокрема найбільші міста півострова. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві ЗМІ.

Російські ЗМІ повідомили про повне знеструмлення Криму через аварію на електромережах за межами півострова. Водночас окупаційна влада офіційно не підтвердила цієї інформації.

Підприємство «Севастопольенерго» підтвердило, що місто повністю залишилося без напруги в електромережах. Ще до аварії енергетики повідомили про відключення всіх черг споживачів через нестачу електроенергії навіть для дотримання встановлених графіків.

За даними підприємства «Крименерго», обмеження електропостачання охопили десятки населених пунктів. Зокрема, без світла залишилися Сімферополь, Євпаторія, Алушта та Керч.

Як повідомили російські ЗМІ, тривалість відключень електроенергії може сягати 12 годин.

Масштабний блекаут також позначився на роботі громадського транспорту. Через відсутність напруги в контактній мережі в Євпаторії зупинилися трамваї, а в Сімферополі частину тролейбусних маршрутів замінили автобусами.



Нагадаємо, у ніч на 24 жовтня тимчасово окупований Крим уже охопив масштабний блекаут. Без електроенергії залишилися більшість міст півострова, зокрема Севастополь, Сімферополь, Ялта, Євпаторія та Керч. Окупаційна влада тоді повідомила про аварію на енергомережах за межами півострова та перевела об’єкти життєзабезпечення на резервні джерела живлення.