Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль звернувся до Києва після ударів по російському флоту

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль застеріг Україну від географічного розширення війни проти Росії. Заява німецького дипломата пролунала на тлі нещодавніх атак на російські кораблі у Середземному та Балтійському морях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на dpa.

Відповідну заяву очільник німецького зовнішньополітичного відомства зробив 26 листопада у Берліні під час зустрічі зі своїм румунським колегою Даном Некулешеску.

«Право України на самооборону є безперечним, і ми підтримуємо Україну, але я б рішуче застеріг від географічного поширення цього конфлікту», – наголосив Вадефуль.

Очільник МЗС Німеччини підтвердив готовність Берліна продовжувати підтримку Києва та визнав законність українських ударів по російських військових цілях, зокрема у Балтійському морі.

Водночас Вадефуль наголосив на необхідності запобігання подальшій ескалації війни. Окрему увагу німецький дипломат звернув на потенційні загрози для судноплавства та довкілля у Балтійському регіоні.

«Але я не можу виступати за ескалацію конфлікту. Ми повинні стримати цей конфлікт. Ми повинні уникнути будь-якої ескалації. Ми також повинні запобігти будь-якій загрозі судноплавству та довкіллю в регіоні Балтійського моря. І саме тому ми зараз ведемо дуже тісні переговори з цього питання», – додав міністр.

Нагадаємо, ввечері 21 листопада безпілотники атакували порт російського Балтійська у Калінінградській області, де розташована головна база Балтійського флоту РФ. У місті пролунали численні вибухи та було зафіксовано проліт безпілотників.