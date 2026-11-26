Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запропонував спрямувати кошти, які країна мала б витрачати на обслуговування кредиту Європейського Союзу для України, на двосторонню допомогу Києву. Замість фінансової підтримки Братислава готова забезпечити постачання техніки, пального та електроенергії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Радіо Свобода».

Відповідну пропозицію Фіцо озвучив 26 листопада напередодні саміту Європейського Союзу, на якому обговорюють багаторічний бюджет блоку та подальше фінансування України.

За розрахунками словацького прем’єра, участь у кредиті ЄС для України на €45 млрд коштувала б Словаччині близько €11 млн щороку у вигляді відсотків за позикою. Саме ці кошти Фіцо запропонував використати для безпосередньої підтримки України.

Фіцо запропонував спрямувати ці кошти на двосторонню допомогу Україні за чотирма напрямами:

постачання цивільної техніки словацького виробництва;

постачання дизельного пального;

передача локомотивів;

аварійне постачання електроенергії.

«Тобто жодних грошей, лише те, чого вони справді потребують. Принципово – словацького виробництва, щоб це підтримувало нашу промисловість», – зазначив словацький прем’єр.

Водночас прем’єр підтвердив раніше озвучену позицію Словаччини про відмову від участі у кредиті Європейського Союзу для України. Однак Братислава не блокуватиме його надання. Разом із тим Фіцо заявив, що Братислава не має принципових заперечень проти виділення Україні близько €140 млрд безпосередньо з багаторічного бюджету Європейського Союзу на 2028–2034 роки.

Нагадаємо, Болгарія заявила про готовність долучитися до кредиту Європейського Союзу для України на €45 млрд, однак лише до його невійськової складової. Софія також запропонувала спрямувати допомогу на підтримку регіонів України, де компактно проживає болгарська національна меншина.

Запропонований Єврокомісією кредит передбачає виділення до €25 млрд на військову допомогу Україні та до €20 млрд на підтримку державного бюджету. Прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев підтвердив готовність країни долучитися до фінансування другої складової позики, однак відмовився підтримати фінансування закупівель озброєння.