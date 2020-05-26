У Британії прихильники теорії змови атакували стільникові вежі 5G задля порятунку від коронавірусу



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У Великобританії повідомили атаки на стільникові вежі

«Пошкодження стільникових веж не зупиняє поширення коронавірусу», – MobileUK

У Великобританії за час режиму самоізоляції було атаковано як мінімум 90 стільникових веж. Про це повідомляє The Mirror з посиланням на дані Асоціації операторів мобільного зв'язку MobileUK.

В організації зазначили, що місцеві прихильники теорії змови намагалися вивести з ладу вежі 5G, які, на їхню думку, сприяють поширенню коронавірусу. При цьому лише частина з пошкоджених установок передавала сигнал стандарту 5G.

Неправдива інформація про вплив телекомунікаційних мереж на Covid-19 поширюється в соцмережах, заявили в MobileUK. «Теорії, які поширюються про 5G, не мають жодних наукових підстав і не ґрунуються на достовірній наукової теорії», - йдеться в повідомленні.

У MobileUK також попередили, що пошкодження стільникових веж не тільки не зупиняє поширення коронавірусу, але і може привести до додаткових ризиків для здоров'я громадян, які будуть позбавлені можливості оперативно звернутися за допомогою. «Люди повинні розуміти, що, руйнуючи ці вежі, вони фактично ставлять під загрозу своє життя», – зазначили в компанії.

Нагадаємо, у Швеції 24 травня телекомунікаційна група Tele2 активувала першу загальнодоступну мережу мобільного зв'язку п'ятого покоління (5G).