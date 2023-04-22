Британська розвідка пояснила, чому Путін скасував акцію «Безсмертний полк»

Росія оголосила про скасування цьогорічних маршів пам’яті «Безсмертного полку» нібито з міркувань «безпеки»

Російська влада скасувала акцію «Безсмертний полк», ймовірно, через побоювання, що учасники висвітлять масштаб нещодавніх втрат Росії у війні проти України. Про це йдеться у зведенні міністерства оборони Великої Британії.

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Російська держава намагається зберегти послідовність у основному наративі, який вона використовує для виправдання війни в Україні: що вторгнення є аналогом радянського досвіду Другої світової війни.

18 квітня 2023 року російські державні ЗМІ оголосили про скасування цьогорічних маршів пам’яті «Безсмертного полку» нібито з міркувань «безпеки».

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«Насправді влада, ймовірно, була стурбована тим, що учасники висвітлять масштаб нещодавніх втрат Росії», – вважає британська розвідка.

Це було за тим, як власник «Вагнера» Євген Пригожин публічно поставив під питання, чи справді в Україні є «нацисти», що йде врозріз із виправданням війни Росією.

Тим часом влада РФ продовжує спроби об'єднати російську громадськість навколо поляризуючих міфів про 1940-і роки. Зокрема, 12 квітня інформаційне агентство РИА Новости повідомило «унікальні» документи з архівів ФСБ, які свідчать про причетність нацистів до вбивства 22 тисяч польських громадян під час Катинського розстрілу 1940 року.

«Насправді відповідальність за це несе НКВД, попередниця ФСБ. Держдума Росії офіційно засудила Йосипа Сталіна за наказ про вбивства у 2010 році», – зазначають у міноборони Британії.

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«Безсмертний полк» – російська пропагандистська громадська організація. Зареєстрована 2011 року в Томську (Росія) трьома журналістами. Організацією проводяться однойменні акції-марші з портретами та виступами-вшануванням учасників війни. Початковою метою громадської організації було збирання історій військовослужбовців через власний сайт. В Росії та в проросійських колах, за межами Росії, акція здебільшого позиціюється як патріотична, в інших країнах – як провокативна та спекулятивна. З початком російської збройної агресії проти України та російської анексії Криму, на фоні стимульованої екзальтації хвилі патріотизму в середині Росії, виступи організації охопили велику кількість міст Росії, активно почали проводитись за кордоном, пізніше, у 2016 році відкрито отримавши дотації з бюджету РФ у вигляді грантів.

Як повідомлялося, російська влада цього року не проводитиме традиційної ходи «Безсмертний полк» на 9 травня. Росіяни збираються замість ходи постити фото ветеранів у соцмережах.