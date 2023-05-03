«Загорілися покришки». Пожежа сталася на аеродромі під Петербургом

Причиною займання нібито стало загоряння покришок

У Росії спалахнула чергова пожежа. Цього разу займання сталося у Ленінградській області на аеродромі «Гостилиці» – під Санкт-Петербургом. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Пожежа спалахнула на аеродромі «Гостилиці», який розташований за 60 кілометрів від Санкт-Петербурга.

Спалахнула пожежа на аеродромі недалеко від Санкт-Петербурга скріншот

Російські ЗМІ стверджують, що загорілися покришки. Наразі пожежу вже нібито ліквідували. За даними екстрених служб Росії, ніхто не постраждав.

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Варто зазначити, що аеродром «Гостилиці» – загального призначення, розташований на 3 км на південь від селища Гостилиці в Ломоносовському районі Ленінградської області Російської Федерації. Це найбільший аеродром авіації загального призначення в Північно-західному федеральному окрузі РФ.

Нагадаємо, що Брянську область вночі атакували п’ять дронів. Два з них нібито було знищено зі стрілецької зброї, ще два вибухнули на території аеродрому. Ще одного безпілотника виявлено не було. Росіяни визнали, що в результаті атаки пошкодження отримав Ан-124, що нібито не експлуатувався. Постраждалих нібито немає. Росіяни заявляють, що дрони належали Збройним силам України.

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До слова, 1 травня у Брянській області Росії зійшов з рейок потяг. Попередньо це сталося також через підрив залізниці. Тоді перевернулися 7-8 вагонів.