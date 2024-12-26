FT пояснила, як росіяни отримують західні бренди попри санкції

Збереження доступу росіян до люксових брендів працює на наратив Кремля про «неефективність» санкцій

Заможні росіяни вигадали, як обходити західні санкції для придбання предметів розкоші. Про це повідомляє газета Financial Times.

Так, російські багатії продовжують купувати люксові бренди, завдяки посередникам, перекупникам та контрабандистам. Митні записи свідчать про перенаправлення торгівлі через посередників у країнах, де санкції не діють. Наприклад, вони виявили у документації партії сумок Bottega Veneta, які були ввезені з Дубая через Китай. Окрім цього, послуги «особистих покупців» популярні серед росіян.

Байєри (людини, які займаються закупівлею товарів для перепродажу) в Європі відправляють до Росії десятки посилок щотижня, заробляючи на цьому тисячі євро. Водночас італійські продавці ігнорують на кінцевий пункт призначення продукції. Також західні бренди почали випускати спеціальні лінії товарів із цінами, що відповідають лімітам санкцій.

Варто зазначити, що латвійські митники з початку 2024 року конфіскували 60 партій предметів розкоші, які намагалися ввезти до Росії з фальшивими деклараціями.

Як наголошує британська газета, збереження доступу до предметів розкоші зміцнює режим РФ, дозволяючи поширювати наратив про «неефективність» санкцій. Проте ціни на тіньовому ринку вдарили по середньому класу, який тепер не може дозволити собі західні товари.

За словами представниці Київського інституту економіки Юлії Павицької, обхід санкцій знижує загальний ефект економічного тиску на Росію. Водночас посередники та бренди, які беруть участь у цих схемах, можуть бути притягнуті до відповідальності за порушення експортного контролю.

Нагадаємо, згідно з дослідженням видання The Insider, близькі до правителя РФ Володимира Путіна мільярдери продовжують заробляти на експорті товарів на Захід, оминаючи санкції. Для цього вони використовують лазівку, яка дає змогу компаніям працювати на ринках ЄС, якщо частка акцій у бізнесменів, які потрапили під санкції, становить менше ніж 50%. Зокрема, мільярдні прибутки від торгівлі з ЄС отримують найодіозніші російські олігархи – Геннадій Тимченко, Алішер Усманов і Олег Дерипаска.

До слова, президент США Джо Байден в останні тижні свого перебування на посаді розглядає можливість запровадження нових серйозних санкцій проти російського енергетичного сектору.