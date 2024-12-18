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У Мурманській області пасажирський поїзд зіткнувся з вантажним (фото, відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Мурманській області пасажирський поїзд зіткнувся з вантажним (фото, відео)
З рейок зійшли три вагони пасажирського поїзда
фото з відкритих джерел

У потязі перебували понад три сотні осіб

Пасажирський поїзд зіткнувся з вантажним складом на півдні Мурманської області. Про це повідомляє Північно-Західна транспортна прокуратура.

Губернатор Андрій Чибіс повідомив, що рятувальники виїхали до місця події, на допомогу відправлено три машини швидкої допомоги. Він уточнив, що йдеться про двоповерховий потяг № 11 Мурманськ – Санкт-Петербург, інцидент стався в Кандалакському районі, на території станції Княжа.

Як зазначила пресслужба залізниці, сталося бічне зіткнення потягів під час прибуття пасажирського поїзда на станцію, з рейок зійшли три вагони пасажирського поїзда і вантажні вагони.

Загалом у пасажирському поїзді перебували 326 осіб. Російські ЗМІ пишуть, що на цей час відомо про вісьмох постраждалих.

У пасажирському поїзді перебували 326 осіб
У пасажирському поїзді перебували 326 осіб
фото з відкритих джерел

Нагадаємо, у Росії потяг врізався в рейсовий автобус. Унаслідок інциденту загинуло семеро людей.

До слова, на Фастівщині пасажирський потяг сполученням «Київ-Перемишль» збив чоловіка, який переходив у невстановленому місці залізничні колії.

Теги: потяг росія поранення аварія

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