У Мурманській області пасажирський поїзд зіткнувся з вантажним (фото, відео)
У потязі перебували понад три сотні осіб
Пасажирський поїзд зіткнувся з вантажним складом на півдні Мурманської області. Про це повідомляє Північно-Західна транспортна прокуратура.
Губернатор Андрій Чибіс повідомив, що рятувальники виїхали до місця події, на допомогу відправлено три машини швидкої допомоги. Він уточнив, що йдеться про двоповерховий потяг № 11 Мурманськ – Санкт-Петербург, інцидент стався в Кандалакському районі, на території станції Княжа.
🚂 Пасажирський потяг зіткнувся з вантажним на півдні Мурманської області рф Декілька вагонів зійшли з рейок, три з них перекинулися на бік.
У момент зіткнення у поїзді перебувало 326 пасажирів.
Вже відомо про 8 постраждалих. pic.twitter.com/I3L7dm7MjI
Як зазначила пресслужба залізниці, сталося бічне зіткнення потягів під час прибуття пасажирського поїзда на станцію, з рейок зійшли три вагони пасажирського поїзда і вантажні вагони.
Загалом у пасажирському поїзді перебували 326 осіб. Російські ЗМІ пишуть, що на цей час відомо про вісьмох постраждалих.
Нагадаємо, у Росії потяг врізався в рейсовий автобус. Унаслідок інциденту загинуло семеро людей.
До слова, на Фастівщині пасажирський потяг сполученням «Київ-Перемишль» збив чоловіка, який переходив у невстановленому місці залізничні колії.
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