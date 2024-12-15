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У Грозному один із дронів влучив у базу ОМОНу

Ірина Бура
glavcom.ua
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У Грозному один із дронів влучив у базу ОМОНу
Вранці місто атакували ударні безпілотники
скріншот з відео

Як розповідають місцеві жителі, загалом у місті пролунали чотири вибухи

Вранці 15 грудня у столиці Чечні Грозному пролунали вибухи. Місто атакували ударні безпілотники. Про це повідомляють Telegram-канали.

Зазначається, що близько 7:00 стало відомо про падіння у районі міста близько 2 БпЛА.

За попередньою інформацією, один із дронів влучив по базі ОМОНу.

Як розповідають місцеві жителі, загалом у місті пролунали чотири вибухи.

«До падіння виразно було чути звуки стрільби. Це означає, що співробітники були готові до прильотів і стріляли по безпілотниках, проте вони нічого не змогли зробити», – йдеться у повідомленні.

Згодом у пабліках з‘явилася інформація, що це вже третя атака БпЛА на базу ОМОНу. А дрони, які сьогодні вдало атакували Грозний, були українського виробництва. 

Нагадаємо, 12 грудня президент Чечні Рамзан Кадиров заявив про атаку БпЛА на полк поліції спецпризначення у Грозному, за його даними, поранено 4 бійців.

До слова, російська влада заявила, що в ніч проти 11 грудня місто Таганрог Ростовської області зазнало ракетної атаки, внаслідок якої пошкоджене промислове підприємство і згоріло 14 автомобілів.

Також у Брянську пізно ввечері 10 грудня пролунала серія вибухів. Після цього спалахнула пожежа на нафтобазі «Транснефті».  Російська влада заявила про атаку 10 дронів на область.

Окрім того, у ніч проти суботи, 7 грудня, у місті Майкоп, столиці Адигейської автономної області РФ пролунало два потужних вибухи.

А 10 жовтня БпЛА атакували черговий військовий аеродром на території Росії. Під удар потрапив аеродром Ханська у республіці Адигея.  

Згодом Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження Силами оборони аеродрому «Ханская» в Республіці Адигея РФ. Зокрема під удар потрапив склад боєприпасів, що розташований на території військового об’єкта. В районі цілі відмічалася робота ворожої ППО, зафіксовано займання.

Джерело «Главкома» у СБУ повідомило, під час атаки на летовищі «Ханская» перебувало одразу 57 російських бойових і тренувальних літаків та гелікоптерів. Серед них Су-34, Су-35 та Мі-8. Відомо, що на аеродромі сталися масштабні пожежі і детонація. Серед іншого, це підтверджується також супутниковим моніторингом.

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Теги: пожежа Рамзан Кадиров президент робота місто влада відео аеродром війна дрон росія окупанти

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