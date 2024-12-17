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Європa почалa оцінювати наслідки конфіскації активів Росії – Bloomberg

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Європa почалa оцінювати наслідки конфіскації активів Росії – Bloomberg
Bloomberg: ЄС оцінює наслідки вилучення російських активів на користь України
фото із відкритих джерел

Дипломатична служба ЄС вивчає, чи будуть потрібні судові рішення як правова основа для арешту заморожених активів РФ

Країни Євросоюзу почали по-новому оцінювати фінансові та юридичні наслідки вилучення заморожених активів країни-агресорки Росії на користь України. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

«ЄС оцінює правові та фінансові наслідки конфіскації активів російського Центрального Банку, які перебувають під санкціями, для використання Україною», – йдеться у публікації.

Дипломатична служба блоку, а також деякі країни-члени вивчають, чи будуть потрібні судові рішення як правова основа для арешту заморожених активів країни-агресорки, і чи буде достатньо лише підрахунку збитків.

«Оскільки Європа стикається з ризиком того, що Дональд Трамп може скоротити або скасувати допомогу Україні, коли він посяде крісло у Білому домі, деякі країни намагаються відновити дискусії про те, чи варто більш повно використовувати заморожені російські активи», – пишуть журналісти.

Незважаючи на це, кілька інших держав-членів, включно із Німеччиною, Бельгією та Люксембургом, залишаються дуже стурбованими ідеєю конфіскації цих активів. 

До цього часу ЄС і країни «Великої сімки» використовували прибутки, отримані від російських активів, що перебувають під санкціями, на суму близько $300 млрд для надання допомоги Україні.

Нагадаємо, гідно з планом G7, союзники Києва схвалили механізм, за яким прибутки будуть використані для підтримки кредитного пакету Києву на €50 млрд.

Раніше міністр фінансів США Джанет Єллен оголосила про виділення Україні кредиту у розмірі $20 млрд із погашенням за рахунок доходів від заморожених російських активів. 

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Теги: росія кредит міністр санкції Європа Дональд Трамп гроші Люксембург

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