Європa почалa оцінювати наслідки конфіскації активів Росії – Bloomberg

Дипломатична служба ЄС вивчає, чи будуть потрібні судові рішення як правова основа для арешту заморожених активів РФ

Країни Євросоюзу почали по-новому оцінювати фінансові та юридичні наслідки вилучення заморожених активів країни-агресорки Росії на користь України. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

«ЄС оцінює правові та фінансові наслідки конфіскації активів російського Центрального Банку, які перебувають під санкціями, для використання Україною», – йдеться у публікації.

Дипломатична служба блоку, а також деякі країни-члени вивчають, чи будуть потрібні судові рішення як правова основа для арешту заморожених активів країни-агресорки, і чи буде достатньо лише підрахунку збитків.

«Оскільки Європа стикається з ризиком того, що Дональд Трамп може скоротити або скасувати допомогу Україні, коли він посяде крісло у Білому домі, деякі країни намагаються відновити дискусії про те, чи варто більш повно використовувати заморожені російські активи», – пишуть журналісти.

Незважаючи на це, кілька інших держав-членів, включно із Німеччиною, Бельгією та Люксембургом, залишаються дуже стурбованими ідеєю конфіскації цих активів.

До цього часу ЄС і країни «Великої сімки» використовували прибутки, отримані від російських активів, що перебувають під санкціями, на суму близько $300 млрд для надання допомоги Україні.

Нагадаємо, гідно з планом G7, союзники Києва схвалили механізм, за яким прибутки будуть використані для підтримки кредитного пакету Києву на €50 млрд.

Раніше міністр фінансів США Джанет Єллен оголосила про виділення Україні кредиту у розмірі $20 млрд із погашенням за рахунок доходів від заморожених російських активів.