Генпрокурор США створює підрозділ, що спеціалізуватиметься на діяльності Хезболли
- Сьогодні, 08:19
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Джеф Сешнс має намір ліквідувати недоліки політики США періоду Барака Обами
Генеральний прокурор США Джеф Сешнс в четвер, 11 січня, заявив про те, що Мінюст створив окремий підрозділ, який розслідуватиме діяльність окремих осіб та організацій, які надають допомогу угрупованню Хезболла. Дана організація, яка базується перш за все в Лівані, віднесена США до терористичних угруповань. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.
Дане рішення стало результатом повідомлення у виданні Politico в грудні 2017 року, із якого стало відомо про те, що адміністрація Барака Обами створювала перешкоди в діяльності Управління з боротьби з наркотиками, яке на той час активно займалося наркотрафіком, що пов'язаний із Хезболлою. На такий крок адміністрація 44 президента США пішла у процесі підготовки угоди із Іраном щодо ядерної програми цієї країни. Як відомо Тегеран був ідеологом створення Хезболли в 1980-х роках і є її міжнародним патроном.
Таким кроком Мінюст США і відомство Генпрокурора хочуть гарантувати, що всі розслідування щодо незаконної діяльності Хезболли будуть доведені до кінця.
Новий підрозділ отримає назву «Відділ із питань фінансування Хезболли і наркотероризму».