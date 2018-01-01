Генпрокурор США створює підрозділ, що спеціалізуватиметься на діяльності Хезболли

Джеф Сешнс має намір ліквідувати недоліки політики США періоду Барака Обами

Генеральний прокурор США Джеф Сешнс в четвер, 11 січня, заявив про те, що Мінюст створив окремий підрозділ, який розслідуватиме діяльність окремих осіб та організацій, які надають допомогу угрупованню Хезболла. Дана організація, яка базується перш за все в Лівані, віднесена США до терористичних угруповань. Про це повідомляє інформаційне агентство



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Генеральний прокурор США Джеф Сешнс

Джеф Сешнс має намір ліквідувати недоліки політики США періоду Барака Обами

Генеральний прокурор США Джеф Сешнс в четвер, 11 січня, заявив про те, що Мінюст створив окремий підрозділ, який розслідуватиме діяльність окремих осіб та організацій, які надають допомогу угрупованню Хезболла. Дана організація, яка базується перш за все в Лівані, віднесена США до терористичних угруповань. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Дане рішення стало результатом повідомлення у виданні Politico в грудні 2017 року, із якого стало відомо про те, що адміністрація Барака Обами створювала перешкоди в діяльності Управління з боротьби з наркотиками, яке на той час активно займалося наркотрафіком, що пов'язаний із Хезболлою. На такий крок адміністрація 44 президента США пішла у процесі підготовки угоди із Іраном щодо ядерної програми цієї країни. Як відомо Тегеран був ідеологом створення Хезболли в 1980-х роках і є її міжнародним патроном.

Таким кроком Мінюст США і відомство Генпрокурора хочуть гарантувати, що всі розслідування щодо незаконної діяльності Хезболли будуть доведені до кінця.

Новий підрозділ отримає назву «Відділ із питань фінансування Хезболли і наркотероризму».