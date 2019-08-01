Генсек НАТО ще раз закликав Росію врятувати ракетний договір



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Заява очільника НАТО пролунала напередодні виходу США з ДРСМД, який має відбутися 2 серпня

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг знову закликав російську владу повернутися до дотримання умов Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

Про це він заявив 31 липня у Брюсселі під час спільної прес-конференції з міністром оборони ФРН Аннеґрет Крамп-Карренбауер.

«Ми все ще закликаємо Росію повернутися до дотримання договору і врятувати його», - наголосив Столтенберг.

Ця заява очільника НАТО пролунала напередодні виходу США з ДРСМД, який має відбутися 2 серпня.

За словами Столтенберга, «ми спостерігаємо крах угоди«, причиною якого стало порушення Росією положень договору. Генсек Альянсу наголосив, що Москва роками розміщує нові ракети середньої дальності, які, зокрема, здатні нести ядерні боєголовки і можуть «досягнути європейських міст за кілька хвилин».

Водночас Столтенберг запевнив, що Альянс «готовий до життя у світі без цієї угоди».

Раніше радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон підтвердив, що Вашингтон вийде з ракетного договору 2 серпня. НАТО звинувачує РФ у порушенні ДРСМД через виробництво ракет 9М729 (SSC-8 за класифікацією Альянсу). У Москві стверджують, що це не є порушенням угоди. У грудні США заявили про намір вийти з ДРСМД, а на початку лютого Вашингтон розпочав процедуру виходу з угоди.

У свою чергу 3 липня президент РФ Володимир Путін підписав закон про призупинення участі країни в ДРСМД.

Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності був підписаний генсеком ЦК КПРС Михайлом Горбачовим та президентом США Рональдом Рейганом у 1987 році. Документ фіксує відмову сторін випробовувати, виробляти і мати балістичні ракети наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.