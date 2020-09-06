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    Політика

    МЗС прокоментував ідею Лукашенка щодо «союзної держави» України і Білорусі

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    &laquo;Я думаю, єдиний шанс реалізувати ідею Лукашенка &ndash; це якщо і Україна і Білорусь, зрештою, стануть членами Європейського Союзу&raquo; &ndash; Кулеба - МЗС прокоментував ідею Лукашенка щодо «союзної держави» України і Білорусі
    «Я думаю, єдиний шанс реалізувати ідею Лукашенка – це якщо і Україна і Білорусь, зрештою, стануть членами Європейського Союзу» – Кулеба

    «Україна порвала з «союзним» минулим і різними його варіаціями» – міністр закордонних справ

    Ідея Президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що він може очолити союзну державу і вирішити проблеми України, може бути реалізована лише у тому випадку, коли і Україна і Білорусь стануть членами ЄС. Про це заявив в інтерв’ю «Радіо Свобода» міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

    «Та ідея, яку він (президент Білорусі Олександр Лукашенко) висловив – це фантасмагорія. Мені дуже важко уявити цю «союзну державу». Не тому, що я не уявляю Білорусь як дуже близьку країну, а тому, що я не розумію, для чого нам для цього «союзна держава», – сказав Кулеба.

    За його словами, Україна порвала з «союзним» минулим і різними його варіаціями.

    «Я думаю, єдиний шанс реалізувати ідею Лукашенка – це якщо і Україна і Білорусь, зрештою, стануть членами Європейського Союзу. Але для України це зараз більш реальна можливість, ніж для Білорусі», – додав Кулеба.

    Нагадаємо, Кулеба розповів про порядок денний саміту Україна – ЄС.

    Як повідомлялося, дата майбутньої зустрічі політичних радників лідерів «нормандської четвірки» щодо врегулювання на Донбасі вже визначена. Однак поки що вона тримається у секреті, адже зустріч вже декілька разів переносилася.

    Білорусь Олександр Лукашенко Дмитро Кулеба
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