МЗС прокоментував ідею Лукашенка щодо «союзної держави» України і Білорусі



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«Я думаю, єдиний шанс реалізувати ідею Лукашенка – це якщо і Україна і Білорусь, зрештою, стануть членами Європейського Союзу» – Кулеба

«Україна порвала з «союзним» минулим і різними його варіаціями» – міністр закордонних справ

Ідея Президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що він може очолити союзну державу і вирішити проблеми України, може бути реалізована лише у тому випадку, коли і Україна і Білорусь стануть членами ЄС. Про це заявив в інтерв’ю «Радіо Свобода» міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Та ідея, яку він (президент Білорусі Олександр Лукашенко) висловив – це фантасмагорія. Мені дуже важко уявити цю «союзну державу». Не тому, що я не уявляю Білорусь як дуже близьку країну, а тому, що я не розумію, для чого нам для цього «союзна держава», – сказав Кулеба.

За його словами, Україна порвала з «союзним» минулим і різними його варіаціями.

«Я думаю, єдиний шанс реалізувати ідею Лукашенка – це якщо і Україна і Білорусь, зрештою, стануть членами Європейського Союзу. Але для України це зараз більш реальна можливість, ніж для Білорусі», – додав Кулеба.

Нагадаємо, Кулеба розповів про порядок денний саміту Україна – ЄС.

Як повідомлялося, дата майбутньої зустрічі політичних радників лідерів «нормандської четвірки» щодо врегулювання на Донбасі вже визначена. Однак поки що вона тримається у секреті, адже зустріч вже декілька разів переносилася.