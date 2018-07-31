Глава МЗС Британії просить Берлін і Париж вплинути на Єврокомісію



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Глава МЗС Великої Британії Джеремі Хант

Лондон попереджає ЄС про можливу втрату робочих місць

Очільник британського МЗС Джеремі Хант у вівторок, 31 липня, звернувся із окремим закликом до ФРН і Франції щодо питань виходу Великої Британії із ЄС.

Хант попросив дві ключові країни ЄС вплинути на позицію Європейської комісії щодо переговорів із Лондоном. За словами британського дипломата, якщо переговори проваляться, то це на собі відчує і решта країн ЄС.

Глава МЗС Британії хотів би, щоб Париж і Берлін послали керівництву Єврокомісії, яка веде офіційні переговори із Лондоном, сильний сигнал щодо необхідності прийти до прагматичної угоди. Така угода мала б захищати робочі місця, оскільки кожне втрачене Великою Британією робоче місце означатиме втрати робочих місць в ЄС.

Дані заяви Джеремі Хант озвучив в інтерв’ю виданню Evening Standard. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.