  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    «Путін - ти злодій!» У прямому ефірі російського телеканалу показали відверту думку учасниці протесту

    • Розсилка
    <p>&laquo;Президент - ти абсолютно старий та дурний! Ви - узурпатори! Я проти Вас, і я не боюся абсолютно. Ти, Путін, злодій!&raquo;, - заявила молода опозиціонерка</p> - «Путін - ти злодій!» У прямому ефірі російського телеканалу показали відверту думку учасниці протесту

    «Президент - ти абсолютно старий та дурний! Ви - узурпатори! Я проти Вас, і я не боюся абсолютно. Ти, Путін, злодій!», - заявила молода опозиціонерка

    Дівчину записали біля Адміністрації президента РФ

    У столиці РФ Москві учасниця вуличної акції протесту звернулася до президента Путіна, звинувативши його у створенні російської кримінальної системи. Журналісти «НВ» оприлюднили відео з інтерв’ю дівчини в youtube.

    Зазначається, що включення активістки з достатньо жорстким виступом мало місце поблизу оточеного силовиками парку поряд з будівлею Адміністрації президента РФ у прямому ефірі телевізійного каналу, що мовить з Праги (Чехія).

    Ось пряма мова дівчини вчорашнього протесту:

    «Адміністрація президента, ти нас взагалі не влаштовуєш анітрохи. Ми не задоволені твоєю роботою.

    Президент - ти абсолютно старий та дурний!

    Читайте також

    Я тебе зневажаю. Ти - дуже кримінальна людина. Ти сформував кримінальну систему в Росії. Я з нею не згодна, я хочу іншого уряду, абсолютно іншого. Я хочу обирати, я хочу цей вибір мати, я його не маю.

    Ви - узурпатори! Я проти Вас, і я не боюся абсолютно.

    Ти, Путін, злодій!», - заявила молода опозиціонерка.

    Як повідомлялося, одного з підозрюваних у «масових заворушеннях» у Москві доставили в реанімацію.

    Читайте також
    Росія Адміністрація Президента Путін Чехія протест президент YouTube
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ