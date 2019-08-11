«Путін - ти злодій!» У прямому ефірі російського телеканалу показали відверту думку учасниці протесту



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«Президент - ти абсолютно старий та дурний! Ви - узурпатори! Я проти Вас, і я не боюся абсолютно. Ти, Путін, злодій!», - заявила молода опозиціонерка

Дівчину записали біля Адміністрації президента РФ

У столиці РФ Москві учасниця вуличної акції протесту звернулася до президента Путіна, звинувативши його у створенні російської кримінальної системи. Журналісти «НВ» оприлюднили відео з інтерв’ю дівчини в youtube.

Зазначається, що включення активістки з достатньо жорстким виступом мало місце поблизу оточеного силовиками парку поряд з будівлею Адміністрації президента РФ у прямому ефірі телевізійного каналу, що мовить з Праги (Чехія).

Ось пряма мова дівчини вчорашнього протесту:

«Адміністрація президента, ти нас взагалі не влаштовуєш анітрохи. Ми не задоволені твоєю роботою.

Президент - ти абсолютно старий та дурний!

Я тебе зневажаю. Ти - дуже кримінальна людина. Ти сформував кримінальну систему в Росії. Я з нею не згодна, я хочу іншого уряду, абсолютно іншого. Я хочу обирати, я хочу цей вибір мати, я його не маю.

Ви - узурпатори! Я проти Вас, і я не боюся абсолютно.

Ти, Путін, злодій!», - заявила молода опозиціонерка.

Як повідомлялося, одного з підозрюваних у «масових заворушеннях» у Москві доставили в реанімацію.