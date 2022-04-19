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    США оголосили мету нових антиросійських санкцій: що потрапить під удар

    США готують черговий пакет сакнцій проти Росії. Цього разу під удар потрапить військово-промисловий комплекс - США оголосили мету нових антиросійських санкцій: що потрапить під удар
    США готують черговий пакет сакнцій проти Росії. Цього разу під удар потрапить військово-промисловий комплекс
    Фото: Pixabay

    Сполучені Штати сподіваються, що світ приєднається до тиску на Росію, бо співпраця із країною-агресором стане невигідною

    Наступною мішенню санкції Сполучених Штатів Америки стане російський військово-промисловий комплекс. Про це заступник міністра фінансів США Адевале Адеємо заявив під час виступу в Інституті світової економіки, передає видання «Голос Америки».

    Вашингтон планує закрити перед Москвою ринок матеріалів та технологій, які можуть бути використані у оборонній промисловості Росії.

    Адеємо зазначив, що у планах США є досягти консенсусу щодо санкційного тиску на Росією із якомога більшою кількість країн світу. «Ми очікуємо, що країни робитимуть це (підтримуватимуть санкції США – ред.), тому що вигоди від ведення справ із широкою коаліцією, яку ми вибудували, значно перевищують вигоди від ведення справ із російською економікою, що скорочується», – пояснив заступник міністра фінансів.

    Втім, додав чиновник, для ефективного блокування ринку ключових у оборонній сфері технологій потрібна взаємодія кількох критично важливих країн. Зокрема, за словами Адевале Адеємо, аби позбавити Росію напівпровідників – вистачить домовитися із Нідерландами, Південною Кореєю, Тайванем і Японією. І вони, зазначив Адеємо, уже є частиною великої антиросійської коаліції.

    «Ми знали, що для позбавлення РФ доступу до конвертованої валюти основних економік світу, потрібно націлитись на певні країни. І ви бачили, що ці країни зібралися разом у те, що я називаю економічною коаліцією, яка притягує Росію до відповідальності», – підкреслив ефективність зусиль Білого дому представник міністерства фінансів США.

    Нагадаємо, антиросійські санкції зробили своє – за місяць війни у РФ суттєво впали держзакупівлі. Так, у березні частка державних торгів, що не відбулися в Росії, досягла максимальних показників за останні два роки.

    Тож, за словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, дефолт в Росії стає питанням тижнів.

    А днями президент Франції і лідер виборчих перегонів, які нині тривають у країні, Емануель Макрон заявив, що підтримує відмову Євросоюзу від російського газу.

    Теги: росія окупанти США санкції війна Україна окупація #stoprussia
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    США оголосили мету нових антиросійських санкцій: що потрапить під удар