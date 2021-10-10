Грецький острів після масштабних пожеж потерпає від повені (фото, відео)

Основні автошляхи на острові були перетворені на річки, будинки затоплені

Повідомлень про травмованих та загиблих із острова Евія наразі не надходило

Північні райони грецького острова Евія, що влітку став одним з епіцентрів масштабних лісових пожеж, зазнали підтоплення після низки потужних злив. Про це повідомляє Greek Reporter.

Зазначається, що повені спричинили великі руйнування, коли вони в ніч проти суботи охопили уражену вогнем північну частину Евії. Основні автошляхи на острові були перетворені на річки, будинки затоплені.

Через негоду, яка охопила Грецію впродовж останніх трьох днів, виникли серйозні проблеми, зокрема в ураженому пожежею муніципалітеті Мантуді-Лейк-Агія-Анна.

Четверо людей потрапили у пастку в Агія -Анні, тоді як, за словами мера містечка Мантуді, Джоргоса Цапурніотіса, близько 100 людей були врятовані від повені в ніч проти суботи, оскільки в цьому районі затоплено 200 будинків.

Повідомлень про травмованих та загиблих наразі не надходило.

Згідно з даними Грецького метеорологічного товариства, у найближчі години погода в регіоні погіршиться новими дощами, грозою та градом.

Нагадаємо, 28 липня поблизу провінції Анталія спалахнули лісові пожежі. Згодом вони поширилися на територію провінцій Османіє, Кайсері, Коджаелі, Адана, Мерсін і Мугла.

Зазначимо, що 12 серпня у чотирьох регіонах на півдні Італії загорілися ліси. В результаті загинули троє людей.

Напередодні на Італійському острові Сицилія температура повітря сягнула +48,8°C – це найвище значення, зафіксоване у Європі за весь час досліджень.

Крім того, масштабні лісові пожежі в Греції дісталися до острова Евбея та знищили там справжній природний пам'ятник – древнє оливкове дерево віком 2500 років. Як відомо, Греція вже тиждень бореться з руйнівними лісовими пожежами.

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