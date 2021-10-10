«Залізний купол» нас захистить? Ексглава МЗС розчарував українців

За результатами візиту Зеленського до Вашингтону досягнута домовленість про постачання в Україну системи ППО Iron Dome

Клімкін пояснив, чому розмови про «Залізний купол» його дратують

Нещодавно Офіс президента Зеленського відзвітував, що за результатами візиту до Вашингтону існує домовленість з американцями про постачання в Україну системи ППО Iron Dome (так званого «Залізного купола»). Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що ця система не здатна захистити українців від можливих російських ракет чи авіаційних ударів. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Залізний купол» – це технологія, яка дозволяє достатньо ефективно здійснювати захист від некерованих ракет малої дальності. Все. І більше нічого», – пояснив дипломат. Тому ці розмови про «Залізний купол» його дратують.

Клімкін підкреслив, що дискусія, яка зараз відбувається в українських медіа про «Залізний купол», тільки затьмарює необхідність реальної розмови з американцями. «Я підозрюю, що хтось спеціально запустив цю історію», – підсумував Павло Клімкін.

Довідка «Залізний купол» (Iron Dome). Мобільна всепогодна система протиповітряної оборони, розроблена ізраїльським підприємством Rafael Advanced Defense Systems. Здатна перехоплювати та знищувати тактичні некеровані ракети та артилерійські снаряди, випущені з відстані від 4 до 70 км.

Зазначимо, нещодавно Офіс президента Зеленського відзвітував, що за результатами візиту до Вашингтону існує домовленість з американцями про постачання в Україну системи ППО Iron Dome.

Нагадаємо, Україна і США підписали угоду про стратегічну основу оборонного партнерства.

До слова, Кулеба заявив, що Україна вже цього року отримає партію Javelin від США.

Як повідомлялося 31 серпня, Сполучені Штати Америки обіцяють виділити до $60 мільйонів військової допомоги Україні. У повідомленні Конгресу адміністрація Байдена заявила, що пакет допомоги Україні необхідний через «значне збільшення російської військової активності вздовж її кордону», а також через мінометні обстріли й порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

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